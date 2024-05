Amici 23, Alfonso Signorini incontra i ragazzi per il guanto di sfida su La Bohème: "Quest'opera parla di voi!" [VIDEO]

Gossip TV

Dopo aver lanciato agli allievi di Amici 23 un guanto di sfida su La Bohème di Puccini, Alfonso Signorini si è recato in studio per ascoltare le loro proposte. Ecco cosa è successo!

Come mostrato nel daytime di Amici 23 di ieri, 7 maggio, Alfonso Signorini ha lanciato un guanto di sfida agli allievi del talent di Maria De Filippi, proponendo loro di realizzare delle esibizioni su un tema ben preciso, La Bohème di Giacomo Puccini. Il conduttore del GF, infatti, sarà il regista di un adattamento dell'opera all'Arena di Verona il prossimo 19 luglio e ha voluto coinvolgere gli allievi del programma di Canale5 in questa simpatica sfida.

Amici 23, Alfonso Signorini incontra gli allievi per il guanto di sfida su La Bohème: "Quest'opera parla di voi"

Dai video del daytime di Amici 23 di oggi, 8 maggio, si è visto come 5 dei 6 allievi rimasti in gara abbiano deciso di impegnarsi, singolarmente o in coppie per questo guanto di sfida lanciato loro da Alfonso Signorini. Il conduttore del GF si è poi presentato in studio per salutare i ragazzi e spiegare loro perché ha pensato a questa partnership tra l'opera e il talent di Amici di Maria De Filippi.

Il giornalista ha raccontato di essere un grande appassionato dell'opera e che si dispiace che i giovani non affollino i teatri, vuoi per mancanza di interesse, vuoi perché non sentono l'attrattiva del genere. Perciò, ha spiegato il conduttore, ha deciso di proporre agli allievi di Amici 23 proprio quest'opera di Puccini.

La Bohème, infatti, ha rivelato Signorini, è tra le opere di Puccini che più possono toccare il cuore dei ragazzi: è, infatti, una storia di gioventù e di sogni da realizzare. E chi meglio degli allievi del talent di Maria De Filippi può comprendere quanto sia importante seguire i propri sogni e lottare per realizzarli?

Amici 23, Signorini invita i ragazzi alla prima de La Bohème: "Voglio che quel giorno siate tutti lì con me"

Il conduttore ha ascoltato e osservato interessato le varie proposte degli allievi di Amici 23: tutti i ragazzi, infatti, sono stati invitati dal conduttore a proporre una personale rivisitazione del Valzer di Musetta, uno dei brani più celebri dell'opera.

Così, Dustin, ad esempio ha proposto una sua coreogragfia in cui l'accento era posto su come Musetta fosse al centro della scena e avesse gli occhi di tutti i ballerini puntati su di lei. A sorpresa, le note liriche del brano sono state poi mixate con una canzone pop, per poi ritornare nel finale all'originale. Mida e Petit, invece, hanno collaborato insieme per dar vita alla loro personale rivisitazione, con l'aiuto di Francesca Tocca, e hanno rappato sulle note del valzer con delle barre personali. Anche Sarah e Marisol hanno proposto un lavoro di coppia: con un doppio ritratto di Musetta, classico e moderno, più spicy, come ha asserito Sarah.

Il conduttore ha apprezzato tutte queste rivisitazioni e si è complimentato con gli allievi del programma, offrendo loro anche un'altra oportunità:

"Io vi dico che siete tutti bravissimi. Se voi sarete con me il 19 luglio, tutti insieme, io sono solo che felice. Vi aspetto tutti. Darete insieme il gong per questa prima serata magica all’Arena di Verona. Chissà che non vi porti anche un po’ di fortuna"

