Amici 23, Alessandra Celentano sprona Marisol: "Per la prima volta mi sei arrivata tutta: sei stata perfetta" [VIDEO]

Nel daytime di oggi ad Amici 23, Alessandra Celentano ha spronato Marisol, cercando di farla connettere con le sue emozioni ed esortandola a non nasconderle.

Nel corso del daytime di Amici 23, Marisol e Alessandra Celentano si sono ritrovate in studio per continuare a lavorare sulle emozioni della ballerina. La maestra, infatti, le ha fatto notare che la ballerina, pur essendo perfetta dal punto di vista tecnico, non riesce a lasciarsi andare come dovrebbe e a manifestare le sue emozioni durante le coreografie in puntata.

Amici 23, Alessandra Celentano incoraggia Marisol: "Per la prima volta..."

Già in passato la severa ballerina e maestra di ballo ha sottolineato come Marisol risultasse piatta nelle sue esibizioni e questo aspetto, spesso, pregiudicava la riuscita della sua performance. Marisol, infatti, nel corso delle ultime settimane aveva dovuto affrontare diversi momenti difficili, causati proprio da questo blocco emotivo di cui soffriva e Celentano si è offerta di lavorare con lei proprio sull'aspetto emozionale.

Durante il daytime del talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi maestra e allieva si sono ritrovate in studio per lavorare e Celentano ha mostrato all'allieva il video della sua ultima esibizione, commentandolo così:

"Per la prima volta ti ho trovato perfetta...Mi hai trasmesso tutto quello che volevi raccontare e sentito in maniera vera, reale e non finta. Ricordati che quello che fa il corpo, il viso non è altro che la sua conseguenza, ma parte tutto dalla testa. A proposito delle emozioni, che non riesci a tirare fuori, perché sei molto introversa, ho deciso di farti svolgere questo lavoro, oggi. Ti farò ascoltare tre musiche e sulla base di ciò che ti evocheranno lavoreremo. La prima è tristezza"

La ballerina ha raccontato che dopo aver ascoltato questa musica, in particolare, le ha riportato alla memoria un litigio brutale tra i suoi genitori e la confusione che hveva provato con chi schierarsi. Con la seconda canzone, che doveva aiutarla a visualizzare la gioia, Marisol ha rivelato che le è venuto in mente un momento di condivisione con le sue amiche:

"Mi viene in mente uno scambio di energie che abbiamo avuto"

Con la terza canzone, Marisol ha visualizzato l'amore che ha per Petit, con cui ha iniziato una storia all'interno della scuola:

"Ho visualizzato quando ci coccoliamo e ci guardiamo, da lì capisco se provo davvero qualcosa...Non so se può servire, ma provo le farfalle nello stomaco e mi viene da ridere, non di imbarazzo ma di timidezza. Da 1 a 10 quanto do a questo amore? Beh, per me è 10, ma è presto, non posso dirlo così, mi sembra di essere prematura"

