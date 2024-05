Amici 23, Alessandra Celentano si sbottona su Sarah e svela alcuni retroscena inediti sul talent show

Gossip TV

La professoressa di ballo di Amici 23, Alessandra Celentano, commenta la vittoria della cantante Sarah e svela cosa succede dietro le quinte del talent show di Maria De Filippi.

Alessandra Celentano è tornata a parlare della 23esima edizione di Amici. Ospite di Caterina Balivo nel programma La Volta Buona su Rai Uno, la temuta professoressa di ballo ha commentato la vittoria della cantante Sarah e svelato alcuni retroscena inediti sul talent show di Maria De Filippi.

Le rivelazioni della maestra Celentano

A distanza di alcune settimane dalla finale di Amici 23, che ha visto trionfare la giovane cantante Sarah, la maestra Alessandra Celentano è stata ospite di Caterina Balivo nel programma La Volta Buona su Rai Uno in cui ha confessato di essere rimasta davvero sorpresa della vittoria dell'ex allieva di Lorella Cuccarini, che si è scontrata in finalissima con la ballerina Marisol Castellanos:

Sì, Sarah ha vinto il canto e poi la trasmissione, ma c’è Marisol che ha vinto la danza. Se ha vinto Lorella con Sarah? Io basita. Perché è chiaro che per me dovevano vincere Marisol e Dustin e rimango di questa opinione e non la cambio di certo. Sarah ha un timbro di voce che a me piace tantissimo. Ha fatto davvero un percorso eccellente ed è una bravissima ragazza. È giovane, fresca, internazionale. Ci sta e mi piace.

La professoressa di ballo di Amici ha continuato parlando del rapporto con il coreografo Garrison. A tal proposito, Alessandra ha rivelato di essersi resa protagonista di numerose liti nel backstage del talent show di Maria De Filippi a causa delle diverse visioni che i due insegnanti hanno della danza:

Io sono arrivata ad Amici attraverso Garrison che conosco da quando ero piccola. Lui è simpaticissimo. Ci siamo frequentati per tutta la vita [...] Io e Garrison litigavamo tanto, ma ancora adesso. Litighiamo sulla danza. Su tutto il resto invece no. Litigavamo in camerino, davanti e dietro le telecamere, a casa, ovunque.

Sarah stroncata da un'ex professoressa di Amici

La Celentano non è stata l'unica a commentare il trionfo di Sarah ad Amici 23. Anche Grazie Di Michele, che ha ricoperto il ruolo di insegnante di canto per ben tredici edizioni, non ha nascosto i suoi dubbi a Tvblog sulla vittoria della cantante ed ex allieva di Lorella Cuccarini. Secondo l'ex professoressa del talent show di Maria De Filippi, la giovane sarebbe ancora acerba, al contrario di Holden: "È una ragazza che non ha molto da dire. È acerba, è in formazione. Holden ha delle carte".

