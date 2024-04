Amici 23, Alessandra Celentano difende Marisol dopo i commenti sulla gara di improvvisazione [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23 Marisol ha commentato i giudizi ricevuti sulla sua gara di improvvisazione, non sapendo che anche Alessandra Celentano l'ha difesa sui social. Ecco cosa è successo!

Nel corso della sesta puntata del Serale di Amici 23, Marisol ha dato ancora una volta prova della sua bravura, sfidando Sofia Cagnetti in una gara di improvvisazione. Nonostante abbia dato il meglio di sé, la ballerina non è parsa molto entusiasta dei commenti ricevuti dai giudici in puntata, mentre sui social la sua maestra Alessandra Celentano ha deciso di difedere la sua allieva.

Amici 23, Marisol e la gara di improvvisazione: i commenti dei giudici in puntata!

Con la gara di improvvisazione, Marisol si è esibita in una complessa coreografia, nonostante abbia ammesso di non essere stata molto concentrata, a causa del suo ginocchio, che ancora le dà problemi. La ballerina si è esibita su un pezzo di Marco Mengoni e ha raccontato che, durante la coreografia, non è riuscita a dare il suo massimo e si è risentita di alcuni commenti dei giudici, in particolare Cristiano Malgioglio, sulla gara di improvvisazione:

"Ho fatto la gara e continuavo a prensare 'ho fatto schifo, ecco lo sapevo'. Mi ha dato fastidio quando Malgioglio ha detto a Emanuel Lo: 'ti piace vincere facile, Sofia è bravissima e nonostante Marisol sia straordinaria, devo darle il punto". Mi ha messo in difficoltà Emanuel e io ho fatto una coreografia da principianti"

Essendo in compagnia dei suoi compagni, Marisol ha ricevuto i complimenti di Sarah Toscano, che le ha rivelato di averla lasciata senza parole, mentre anche Martina ha affermato che la sua esibizione è stata molto emozionante.

Nonostante i complimenti e le rassicurazioni delle sue compagne, Marisol non è parsa molto convinta. Anche durante la puntata del Serale, la sua ansia e il suo sentirsi fuori posto sono stati percepiti da Petit e anche dalla conduttrice Maria De Filippi che ha cercato di rassicurarla.

Amici 23, Marisol difesa da Alessandra Celentano: il post della maestra su Instagram

Ciò che forse Marisol non sa è che in sua difesa è intervenuta la sua severa maestra Alessandra Celentano. La professoressa del talent, infatti, ha deciso di affidare a un post su Instagram i suoi pensieri e le sue opinioni in merito alla gara di improvvisazione e, soprattutto, ha voluto rispondere a chi ha ritenuto Marisol non del tutto nella parte per affrontare la sfida.

Alessandra Celentano ha già dimostrato di avere molto a cuore la sua allieva: durante alcuni episodi del daytime, infatti, ha lavorato con lei personalmente perché la ballerina riuscisse a migliorare la sua espressività e sbloccasse ciò che le impediva di poter esprimere al meglio le sue sensazioni quando ballava.

E, anche in questa occasione, non ha perso tempo a difendere Marisol e sui social ha pubblicato un lungo post, nel quale ha voluto ricordare che anche l'improvvisazione è un'arte e una disciplina e come tale ha regole e studi dietro:

"È comune che le parole vengano distorte o fraintese, quindi è importante chiarire il concetto. L’improvvisazione, in quanto disciplina di studio che parte dall’ascolto del proprio corpo come fulcro del movimento, ha storicamente ispirato interpretazioni e composizioni di celebri coreografi della danza moderna. Tuttavia, la capacità di creare composizioni istantanee non costituisce di per sé una prova significativa del livello di abilità di un danzatore, ma rappresenta piuttosto un valore aggiunto importante"

