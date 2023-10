Amici 23, Marisol si racconta ad Alessandra Celentano: "Quando ballo, dimentico tutte le preoccupazioni"

Gossip TV

Nel corso del daytime di oggi ad Amici23, Marisol si è lasciata andare a una tenera confessione con Alessandra Celentano. Ecco cosa ha raccontato!

Il daytime di Amici 23 di oggi, mercoledì 4 ottobre, ha visto Marisol affrontare il nuovo compito che Raimondo Todaro le ha assegnato. La ballerina diciassettenne, pur accettando la sfida, è stata presa da un momento di sconforto e si è confrontata con la sua insegnante di danza, la Maestra Alessandra Celentano.

Amici 23, Alessandra Celentano e Marisol a confronto: "Non pensi di pretendere troppo da te stessa?"

La novità del compito ha messo in crisi la giovane Marisol, allieva della nuova classe di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale5. La ballerina si è lasciata andare allo sconforto ed è stata raggiunta in sala prove da Alessandra Celentano: la Maestra le dice che l'ha vista piangere e vorrebbe conoscere il motivo per cui è così abbattuta:

"Mi sentivo un po' rigida, non mi vedo mai al 100%, non sono mai soddisfatta di ciò che faccio e vedermi così incapace, mi ha messo ansia per la puntata"

La Celentano ha cercato di indagare maggiormente questa sua inadeguatezza e Marisol si è raccontata alla sua maestra, mettendo a nudo le sue insicurezze: dopo un periodo difficile, in cui non ha danzato per tre mesi, si è chiusa molto in sé stessa e non riesce a piangere in maniera liberatoria, un tratto della sua persona che non le piace molto. Alessandra Celentano le chiede se per caso non sia troppo severa con sé stessa:

"Da un po' sono più severa con me, cerco di nascondere le mie fragilità, perché dopo un periodo in cui mi sono spezzata, in cui si vedeva tutto, ho deciso di nasconderle. Sono insicura, ma cerco di nasconderlo, voglio far vedere che sto bene"

Inaspettatamente, anche Celentano si è aperta e le ha svelato di aver provato questo senso di inadeguatezza: "Questo desiderio di perfezione è sia un segno di insicurezza, ma anche di intelligenza". L'allieva non riesce a nascondere il suo amore per la danza:

"Ho sempre in mente la danza, quando sento che una coreografia diventa mia, non vedo più niente, entro in trance. Non ce la farei a non ballare, non riesco a vedere la mia vita senza la danza, non riesco a farne a meno: è qualcosa di spirituale, ne va della mia anima"

