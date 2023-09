Amici 23, Alessandra Celentano critica Raimondo Todaro di fronte all'allievo Nicholas: "Questo non è lo show della speranza"

Gossip TV

Durante l'ultimo daytime, Alessandra Celentano ha criticato Raimondo Todaro di fronte al suo allievo Nicholas. Ecco cosa ha detto!

Durante l'ultimo daytime di Amici 23, Alessandra Celentano ha espresso il suo pensiero su Raimondo Todaro e le scelte che ha compiuto come maestro di ballo nei confronti di alcuni allievi, in particolare del ballerino Nicholas, a cui la maestra ha affidato un compito nelle scorse puntate.

Amici 23, Alessandra Celentano critica Raimondo Todaro: "Queste scelte che fa non sono..."

Dopo aver convocato gli allievi in studio, Alessandra Celentano si è rivolta a Nicholas Borgogni, allievo di Raimondo Todaro. Al ballerino, qualche puntata fa, la severa maestra del talent di Maria De Filippi ha affidato un compito, visto che non lo ritiene all'altezza dei canoni della scuola di Canale5. Il ballerino ha però accettato il compito della Celentano, volendo dimostrarle di avere personalità, in campo artistico, e di essere adatto a stare nella scuola.

Durante il daytime di venerdì 29 settembre, tuttavia, le parole della maestra erano rivolte più ai metodi di insegnamento di Raimondo Todaro, con cui non sono più mancate le frecciatine e le incomprensioni. Al giovane ballerino, infatti, Alessandra Celentano ha commentato:

"Nicholas so che la produzione ti ha consegnato il compito e so che è stato accettato. Purtroppo, non è difficile fare una previsione sul fatto che sarà un disastro. So anche che Raimondo si è meravigliato del voto che ti ha dato, il famoso 6. Il problema non è il voto, ma quello che dice in puntata, cioè che lui prende qualcuno che non è pronto. Se ricordo bene, lui ti dice che non sei sufficiente, che ti vuole dare una possibilità e questo non può essere. Questo è un talent show, non una speranza-show. Anche se starai qui un anno e farai dei progressi non sarai comunque pronto. Sai lui cosa fa? Dice ai ragazzi bravi e talentuosi 'ok', ma neanche li prende, non gli interessano. Poi fa lo spettacolo della speranza. Il problema è che io sempre la cattiva che dice la verità, lui è quello buono che dà delle speranza e illusioni. Ha fatto la stessa cosa l'anno scorso con una ragazza, Asia. L'ha presa, sembrava chissà che, poi è uscita la verità. Sei arrivato fino a qua perché hai una persona che ti illude perché non sei da 6."

Nicholas ha replicato di essere consapevole di avere ancora diversi limiti da superare, ma che è nel talent di Amici per imparare e lo stesso Todaro gli ha confermato di aver visto dei grandi progressi nel corso di questi due anni in cui lo ha conosciuto.

Scopri le ultime news su Amici