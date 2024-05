Amici 23: Holden, Petit, Marisol, Dustin, Mida e Sarah svelano: "Ecco quali sono stati i momenti più belli e difficili"

Gossip TV

I finalisti della 23esima edizione di Amici a cuore aperto: Holden, Petit, Marisol, Dustin, Mida e Sarah svelano quali sono stati i momenti più significativi del loro percorso nel talent show di Canale 5.

Tempo di confessioni e bilanci nella scuola di Amici 23. A pochi giorni dalla finalissima, che andrà in onda sabato 18 maggio 2024 in prima serata su Canale 5, i sei finalisti hanno ripercorso i momenti più belli e quelli più difficili vissuti nel talent show di Maria De Filippi.

Le confessioni dei sei finalisti di Amici 23

Fervono i preparativi per la finale di Amici 23, che andrà in onda il prossimo sabato 18 maggio in prima serata su Canale 5. Tra gli artisti che si contenderanno la vittoria ci sono: Holden, Petit, Marisol Castellanos, Dustin Taylor, Mida e Sarah Toscano. Nell'attesa, i sei finalisti si sono lasciati andare e svelato quali sono stati i momenti più belli e difficili vissuti nel talent show di Maria De Filippi. Il primo a prendere la parola è stato il cantante Joseph:

Tra i momenti più belli metto il momento con Francesca Tocca. La metterò sia nei momenti belli che in quelli brutti perché il guanto è stato divertente e terribile allo stesso momento. Per me è stata fare una cosa molto lontana da me ed è stato difficile approcciarmi al guanto e il fatto che venga visto da tante persone, per me è stata proprio una sfida. Quindi è sia nella cose positive, sia nelle cose negative. Nei più brutti metto lo sbrocco con Rudy, è stato pesante ed è stato un momento difficile per me. Sono contento di aver chiarito con lui e devo dire che per me è stato un percorso difficile però posso fermarmi qui. (…) In realtà sono felice: come è andata è andata, alcune cose potevano andare peggio, altre meglio ma va bene così.

Dopo Holden, è stato il turno della ballerina della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Visibilmente emozionata, Marisol ha svelato:

Allora come momenti belli ce ne sono stati tanti, uno per esempio quando ho preso la maglia del serale, l’atmosfera era molto emozionante. Invece sull’unico momento difficile legato a quest’esperienza è legato al problema al ginocchio che mi mette un po’ in difficoltà, più psicologicamente che fisicamente. Se c’è qualcosa di cui mi pento? Mi pento di essermi aperta troppo tardi. A me non piace sbilanciarmi e sbagliare, quindi ci penso 2 volte prima di fare molte cose. Invidio chi si apre e si butta un po’ di più.

Il cantante del team Zerbi-Cele ha invece confessato di aver vissuto male il primo mese nella scuola di Amici e di essersi "liberato" dopo aver presentato il suo primo inedito Che Fai:

Il momento più difficile è stato il primo mese qui perché non è partito bene perché secondo me ero più indietro rispetto a molti altri. Stavo così perché dentro di me sapevo che potevo dare qualcosa ma non riuscivo a farla uscire. Ricordo che nelle prime classifiche ero sempre settimo o ottavo. Il momento più bello è stato la prima volta che ho cantato Che Fai, è stata una liberazione perché ho cantato per la prima volta in napoletano davanti al pubblico, lì mi sono sentito libero diciamo. Se cambierei qualcosa del mio percorso? Non cambierei nulla. Ho sbagliato, mi sono conosciuto, sono maturato, doveva andare così.

Leggi anche Kumo rompe il silenzio sui finalisti di Amici 23

Il ballerino Dustin, invece, ha rivelato che i suoi momenti difficili sono legati principalmente alla comprensione della lingua italiana:

Un mese dopo che sono entrato nella scuola ho pensato: “Non capirò mai l’italiano”. Andavo a dormire tardi stanco, provavo a tradurre ogni parola in italiano. Era difficile. Il momento più bello è stato quando ho fatto l’esibizione prima di Natale e la maestra Celentano mi ha scritto una bella lettera.

Sarah e Mida senza filtri

Dopo aver ascoltato Holden, Petit, Dustin e Marisol, è stato il turno dei due cantanti del team capitanato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Il primo a prendere la parola è stato Mida, che ha raccontato tutte le mille emozioni vissute nella scuola:

Il mio percorso non è iniziato bene; io avevo delle aspettative, ero carico di energie. Feci la prima puntata con un brano inedito “Terremoto” e nella prima classifica io ero ultimo e quella roba lì mi ha dato uno schiaffo. Non mi aspettavo di arrivare ultimo e da lì ho pensato non fosse la cosa giusta, che magari non era il mio posto. Sono partito come ultimo ed essere arrivato in finale e per me è un orgoglio. Sono fiero del mio percorso e sono felice di essere arrivato qui. Il momento più bello? Il dissing alla Pettinelli, mi sono divertito un sacco, lo metto nei momenti belli.

Per concludere la giovane cantante Sarah, che è stata la vera rivelazione del Serale di Amici 23:

Uno dei momenti più brutti è stato l’inizio, le prime due settimane orribile. I primi tre mesi non li ho vissuti bene perché non andavo bene. Io non capivo cosa dovessi fare, mi sentivo fuori da Amici 23 e non ero ambientata, non sapevo come comportarmi. La cosa positiva invece è stata quando sono arrivata seconda in classifica e Lorella mi ha parlato dicendomi: “Se continui così al serale non ti ci porto perché ti vedo trattenuta”. La metto come una cosa positiva perché da lì ho iniziato a dire: “Devo fare qualcosa” e ho iniziato a sentire che stavo crescendo e migliorando. Quello per me è un ricordo bello perché se non mi avesse parlato non so se l’avrei fatto.

video

Scopri le ultime news su Amici.