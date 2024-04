Amici 23, Alessandra Celentano ancora contro Emanuel Lo: "Non hai capito niente e questo succede spesso"

Gossip TV

Nuovo scontro al Serale di Amici 23 tra la maestra Celentano ed Emanuel Lo.

Nel corso della sesta puntata del Serale di Amici 23, andata in onda ieri sabato 27 aprile 2024 su Canale 5, non sono mancati gli scontri tra i professori della scuola. Tra tutti, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo che si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta in studio per colpa di un nuovo guanto di sfida improvvisazione lanciato dal coreografo.

Alessandra Celentano ed Emanuel Lo: botta e risposta ad Amici

Nuovo scontro al Serale di Amici tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Il motivo? Il nuovo guanto di sfida lanciato dal professore di ballo tra Sofia Cagnetti e Marisol Castellanos ha fatto storcere il naso alla maestra, che ha disegnato delle pa**e su un foglio. "Ecco cosa insegna la Maestra Celentano, i cerchi. L'altra volta sei stata maleducata ed egoriferita. Non è bello da parte tua visto l'età che hai e il ruolo che ricopri" ha prontamente risposto il coreografo.

Dichiarazioni che hanno infastidito la maestra Celentano, che ha sbottato contro Emanuel Lo:

Dovevo aspettare te, che arrivassi tu ad Amici per dire che io so insegnare i cerchi e non altro. Posso dirti che non hai capito niente l'altra volta e questo succede purtroppo molto spesso. Non hai capito niente perché tu vuoi fare passare che io abbia detto che l'improvvisazione non è importante. Come al solito non capisci niente. Ho detto che saper improvvisare non vuol dire necessariamente essere bravi o meno bravi.

A contestare il guanto di sfida improvvisazione anche il giudice Cristiano Malgioglio, che ha punzecchiato Emanuel Lo accusandolo di voler vincere facile:

A te piace giocare facile. Io amo gli uomini che hanno tanto coraggio. La mia povera nonna diceva: "Di un uomo senza coraggio bisogna prendere solo un assaggio e poi mandarlo via...

