Amici 22, Wax scontento per le pagelle dei giornalisti: "Non me ne frega un c**** di cosa dicono questi"

Nel daytime di Amici di oggi, venerdì 7 aprile, sono stati mostrati alcuni commenti dei giornalisti sui ragazzi. Wax non ha apprezzato particolarmente ciò che hanno scritto su di lui e ha dato di matto. Ecco cosa è successo.

Il daytime di oggi di Amici ha visto gli allievi della scuola alle prese con i giudizi di alcuni giornalisti, non tutti particolarmente lusinghieri. In particolare, quelli rivolti a Wax scatenano il fastidio del cantante, che perde le staffe e si scontra con Benedetta Vari.

Amici 22, Wax perde le staffe per i giudizi dei giornalisti

Wax ha ricevuto alcuni commenti poco lusinghieri da alcuni giornalisti, tra i vari alcuni lo hanno definito poco convincente, "sabbia nel letto", "smarrito" e hanno in generale sottolineato che Wax si fa notare poco per le sue doti canore e che la sua innovazione non è più un'arma vincente. Da qualche settimana, infatti, il cantante ha dato più volte prova di una certa insofferenza, anche a causa dei vari guanti di sfida lanciati da Rudy Zerbi e con i quali non sembra riuscire a dimostrare il suo talento. Wax finisce di leggere e commenta rabbioso:

"Ma che ne sanno questi, non ne capiscono niente...Ma che me ne frega..."

Benedetta Vari lo riprende, dicendogli che quelli che hanno scritto questi pareri sono professionisti e che quando uscirà dal programma a lui interesserà il loro parere:

"Non usare questi toni, come prima che hai zittito Maddalena per le patatine. So che le critiche negative fanno male, ma non puoi dire così"

Il cantante però l'aggredisce verbalmente dicendo che con persone che scrivono critiche come "fa bene il letto, ma non canta" lui non ha intenzione di avere alcun rapporto professionale in futuro:

"A me non frega un c**** di quello che dicono, hai capito? Quando la gente che parla così non ci lavoro, manco per il c****. Che vadano a fare in c***, non me ne frega"

Benedetta si arrende e commenta solo che ci ha provato a farlo ragionare, ma come sempre Wax resta della sua opinione. Chissà se riuscirà a dimostrare la sua bravura nella quarta puntata del Serale, in onda sabato 8 aprile!

