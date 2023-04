Gossip TV

Nel daytime di ieri, martedì 4 aprile, è stato mostrato ad Amici il nuovo guanto di sfida lanciato da Arisa per Cricca e Wax. Qualcosa ha però infastidito quest'ultimo, tanto che il cantante ha dato i numeri in casetta. Vediamo insieme cosa è successo.

Durante il daytime di Amici andato in onda ieri, martedì 4 aprile, Arisa ha lanciato un guanto di sfida in cui a contrapporsi nella prossima puntata del Serale del talent show di Canale 5 saranno Cricca e Wax. La conduttrice Maria De Filippi ha fatto accomodare in casetta gli allievi ed è passata a illustrare il guanto di sfida di Arisa, tutto basato sulla riconoscibilità di un cantante sul palco.

Amici 22, Wax perde le staffe in casetta dopo il guanto di sfida di Arisa

Nella lettera che accompagnava il video, Arisa non aveva parole molto gentili per Cricca, affermando che mentre Wax è un artista la cui firma è già riconoscibile, lui invece è privo di personalità e non è sicura che ne riconoscerebbe la voce in radio, perciò, ha deciso di sfidarlo con una prova tutta basata sul mostrare originalità e personalità sul palco. Cricca ha deciso di scrivere le barre delle canzoni, come Arisa gli aveva già chiesto per un compito e che lui all'epoca si era rifiutato di fare, e anche Wax si è ritirato in stanza per iniziare a lavorare al compito della sua coach.

Tuttavia, qualcosa lo ha infastidito delle parole della sua maestra, perché nel video che la produzione ha mandato in onda, il cantante si mostra agitato e nervoso e inizia a lanciare oggetti nella stanza, prima una penna, poi dei fogli, cambiando continuamente posizione e non riuscendo a produrre nulla. Arisa ha affermato che il compito dovrebbe essere più difficile per Wax, dato che la canzone scelta - Bad Day di David Powter - ha una vocalità molto più simile a quella di Cricca e forse il cantante, anche scoraggiato da queste parole, sta facendo più fatica a raggiungere qualche risultato.

Anche durante la lettura della lettera di sfida è apparso pensieroso: forse questa volta, il tentativo di Arisa di far risultare Wax il migliore potrebbe rivelarsi fallimentare. Sarà così? Lo scopriremo sabato 8 aprile su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici