Amici 22, Wax e la dedica ad Angelina Mango: "Hai l'anima che vorrei avere"

Durante la semifinale di Amici, andata in onda ieri sabato 6 maggio, ha mostrato una dolce dedica di Wax ad Angelina Mango.

Ieri sera, sabato 6 maggio, è andata in onda la semifinale di Amici 22 e durante una delle sue esibizioni, Wax ha voluto dedicare una canzone ad Angelina Mango.

Amici 22, Wax e la dedica ad Angelina Mango

Anche questa settimana, il cantante di Arisa ha dediso di dedicare delle dolci parole alla sua amica Angelina Mango. Nei giorni scorsi, era stata Maria De Filippi, conduttrice del talent di Canale5, a ricordare che tra loro c'è soltanto una bella amicizia. In una delle ultime esibizioni, Wax si è avvicinato ad Angelina e le dedicato una dolce frase, provocandone l'imbarazzo:

"Tu hai l'anima che vorrei avere"

Angelina si è nascosta il viso, completamente in imbarazzo, ma anche felice per queste parole così sentite. Tra i due cantanti si è instaurata una dolce amicizia, fatta di lunghe chiacchierate, confidenze e comprensione. Angelina, infatti, è la prima ad aver guardato oltre la corazza di Wax e il cantante si è più volte confidato con lei, addirittura, decidendo di farle ascoltare in anteprima le barre che aveva scritto in occasione della sfida in cui si è esibito con Ti regalerò una rosa.

La conduttrice ha però voluto ribadire che tra i due non c'è altro che amicizia, anche perché al suo ingresso nella scuola Angelina aveva dichiarato di essere felicemente fidanzata con qualcuno all'esterno.

