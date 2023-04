Amici 22, Angelina Mango su Wax: "La tua interpretazione mi ha stroncata"

Gossip TV

Il daytime di Amici di oggi, lunedì 24 aprile, su Canale 5 ha mostrato i ragazzi alle prese con le parole dei giudici e un dolce momento tra Wax e Angelina Mango. Vediamo cosa è successo.

Il daytime di Amici di oggi, lunedì 24 aprile, ha mostrato il momento in cui gli allievi rimasti hanno ascoltato i commenti di giudici e professori, all'interno della casetta.

Amici 22, l'amicizia tra Wax e Angelina Mango

I primi commenti hanno riguardato le esibizioni di Wax: il cantante della squadra di Arisa e Todaro si è esibito in due performance molto delicate e diverse dal suo stile: ma a colpire giudicie e pubblico è stata Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi, sulla quale il cantante ha scritto delle barre personali che parlavano della violenza sulle donne. Il pezzo ha colpito tutti, tanto che Michele Bravi ha assegnato senza dubbio il suo punto. Sulla scelta di parlare di questo tema, cambiando quello originale della canzone, Wax ha dichiarato:

"Il contesto parla di manicomi, parla di altro, ma l'ho voluta adattare, mettendoci qualcosa di mio, del contesto della violenza domestica, sulle donne. Ho sbagliato anche il testo, ma è stato istintivo, ho modificato una strofa intera e il ritornello. Ho fatto tutto naturalmente"

A queste parole, Mattia Zenzola non ha saputo trattenere l'ammirazione per le sue capacità di improvvisazione, ma a stupire ed emozionare il cantante sono state le parole di Angelina Mango, che ha rivelato che Wax le aveva fatto ascoltare in anteprima le barre che voleva aggiungere:

"La tua interpretazione, già quando me l'hai fatta sentire, mi aveva già stroncato, la prima bozza. In realtà, è una conferma per me, durante l'esibizione notavo i cambiamenti che facevi e ne ero felice, è stata tanta roba"

Wax l'ha ringraziata con una voce quasi timida: tra i due allievi è nata una splendida amicizia, che alcuni fan sperano di veder diventare altro, e che li vede sempre pronti a supportarsi e capirsi. Angelina, infatti, è una delle poche che riesce a calmare Wax nei suoi momenti di rabbia e anche il cantante è sempre pronto a darle una mano. Questo momento di sincera ammirazione è stato molto apprezzato anche dai fan su Twitter, felici per questo legame.

wax che ha fatto sentire la bozza delle barre ad angelina mi rende molto debole la loro amicizia e stima reciproca è meravigliosa#Amici22 pic.twitter.com/TszPqa9cFr — el🪁 angelina&wax protector (@flwermie_) April 24, 2023

Scopri le ultime news su Amici