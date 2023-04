Amici 22, Wax contro i giornalisti: "Posso fare anche io il giornalista, basta la quinta elementare..."

Gossip TV

Durante lo Speciale di Amici di oggi, venerdì 21 aprile, sono state mandate in onda le pagelle dei giornalisti sui cantanti e Wax ha avuto da ridire. Vediamo insieme cosa ha detto.

Nel corso dello Speciale di Amici andato in onda oggi, alle ore 14.45, al posto di Uomini e Donne, è stato mostrato come Wax per l'ennesima volta non sia in grado di accettare le critiche dei giornalisti. L'allievo del talent di Canale 5 ha anche avuto un confronto con una delle giornaliste che gli ha assegnato un giudizio negativo, ma la situazione ha avuto un risvolto insolito...

Amici 22, Wax contro i giornalisti: arriva il confronto telefonico

Come ogni settimana, Maria De Filippi ha riunito i cantanti per far leggere loro i diversi commenti dei giornalisti sulle loro performance dell'ultima puntata del Serale. Come spesso è accaduto, Wax ha avuto da ridire su alcuni commenti ricevuti, in particolare su quelli di Cristiana Mariani del Quotidiano Nazionale: la giornalista aveva commentato l'esibizione di Angelina, ma Wax non si è trovato d'accordo con le sue parole e ha reagito.

Il cantante si è lasciato andare a diverse affermazioni piuttosto dure contro la categoria:

"Posso essere un giornalista pure io, ho la quinta elementare, posso farlo anche io per scrivere queste cose"

Le sue parole sono state accolte dalle risate imbarazzate dei compagni, ma era chiaro che Wax aveva passato il segno. Il cantante ha poi proseguito con il suo show, rivolgendosi verso le videocamere e chiedendo a Cristiana Mariani se lo stesse seguendo, perché aveva da rinfacciarle la sua poca obiettività. A sorpresa, dalla produzione è arrivata la comunicazione che la giornalista era al telefono e avrebbe avuto confrontarsi con Wax.

Tuttavia, la conversazione ha preso una piega surreale, perché da un lato Wax mostrava la sua personalità a volte ruvida e pungente, ma la giornalista non lo ha accusato di nulla, anzi, si è complimentata con lui:

"Le critiche che ti ho rivolto non sono perché non mi piaci tu, ma le tue esibizioni, perché non amo chi si esibisce con l'autotune. Anzi, quello che ti dico è che la tua reazione dimostra che sei un vero artista. Un modo irruento di reagire che devi mantenere anche dopo Amici."

