Amici 22, Mattia Zenzola isolato: sconforto per il ballerino di Raimondo Todaro

Durante il daytime di Amici, Mattia Zenzola si è isolato dai compagni durante la pausa pranzo, leggermente preso dallo sconforto. Per fortuna ci ha pensato Benedetta Vari a consolarlo. Vediamo insieme cosa è successo.

Ad Amici siamo oramai entrati nella seconda e decisiva fase del talent di Canale 5 e con il Serale la pressione per i ragazzi della scuola di Maria De Filippi è aumentata ancora di più: ne è stata prova lo sconforto di Mattia Zenzola che si è isolato dai compagni durante la pausa pranzo, come ha mostrato il daytime della puntata di oggi, mercoledì 12 aprile.

Amici 22, Mattia Zenzola sconfortato, per fortuna che c'è Benedetta Vari!

Il ballerino di Raimondo Todaro è finito al ballottaggio finale nella precedente puntata del Serale, riuscendo però a continuare la sua corsa, mentre Alessio Cavaliere ha dovuto abbandonare il programma. Mattia è stato messo sotto pressione durante le precendenti settimane, anche a causa di un duro confronto con Umberto Gaudino, il quale lo ha ripreso per il suo atteggiamento a volte troppo "lamentoso" e poco propositivo.

Questa esperienza è stata ricca di avvenimenti per Mattia: dalla rottura con Maddalena Svevi, alle incomprensioni con Todaro, Zenzola ha dovuto affrontare molto e cercare di dimostrare sempre di essere degno della maglia del Serale. Perciò, ogni tanto capitano anche i momenti di sconforto e, nel daytime di oggi, il ballerino si è isolato dagli altri, durante la pausa pranzo, preferendo mangiare da solo.

Dopo poco, tuttavia, è stato raggiunto da Benedetta Vari: la ballerina è la sua compagna di ballo e lo aiuta durante le prove e le esibizioni e i due hanno sviluppato un bel legame. Benedetta chiede all'amico cosa ci sia che non va e Mattia le dice semplicemente che è pensieroso, ma in senso positivo: sta cercando di pensare a qualche nuovo passo che può inserire nella coreografia per renderla migliore.Così, sotto la spinta di Benedetta, il ballerino inizia a provare e a darsi da fare, mostrandole passi e discutendo di cosa potrebbe inserire. I due sono molto affiatati e poco dopo ritorna il sorriso sul volto del ballerino.

