Amici 22, una gradita sorpresa per gli allievi del talent

Poco prima della chiusura della scuola per le feste di Natale, gli allievi di Amici sono stati protagonisti di una gradita sorpresa. Vediamo cosa è successo.

In una delle ultime puntate prima della pausa natalizia, gli allievi di Amici di Maria De Filippi hanno ricevuto una sorpresa che li ha emozionati: in collegamrnto da New Yorl è apparsa Serena Carella, ballerina ed ex concorrente del talent, con cui, soprattutto, Mattia Zenzola ha un legame di grande stima e affetto.

Amici 22, Serena Carella e i suoi consigli per gli allievi della scuola

I fan del programma di Canale 5 la ricorderanno sicuramente per i litigi con Alessandra Celentano, che non perdeva occasione di criticarla per il suo fisico e perché poco propensa al classico, considerato, invece, dalla coach della scuola, fondamentale nella formazione di un ballerino. Oggi, Serena si torva a New York dove studia e balla, ma i suoi primi passi nel mondo della danza sono stati molto difficili: Celentano, infatti, non perdeva occasione di criticarla, eppure, nonostante tutto, Carella ha ottenuto una borsa di studio ed è volata nella Grande Mela.

In collegamento con gli allievi, ha salutato tutti con gioia, soprattutto, Mattia Zenzola - che proprio nei giorni scorsi ha avuto un crollo per la rottura con Maddalena Svevi - suo ex compagno nella scorsa edizione. Forte dell'esperienza maturata, Serena ha voluto offrire ai giovani allievi alcuni consigli e ha raccontato il suo percorso nel mondo del ballo:

"Come va a New York? Qui è stupendo, studio tutti i giorni, sto cambiando il mio modo di vedere la danza, mi sto concentrando solo su me stessa e sul mio corpo. So che ad Amici è tosta, è stato un percorso unico, fatto di alti e bassi, ma mi ha aiutato. Concentratevi su voi stessi e su tutto quello che fate!"

Da dopo Amici, racconta la ballerina, la sua vita è cambiata totalmente: ha viaggiato, ballato con diverse compagnie di danza, si è arricchita di esperienze stupende e ora è felice. Anche Mattia se ne rende conto e le rivolge queste parole affettuose: "Si vede che sei contenta. Per noi sei un esempio, per come hai affrontato tutto. Ammiriamo la tua forza, la tua determinazione..."

