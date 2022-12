Amici 22, Tommy Dali nei guai, Rudy Zerbi non ne può del suo atteggiamento

Gossip TV

Nel daytime di mercoledì 7 dicembre, il cantante Tommy Dali è stato di nuovo ripreso da Rudy Zerbi. Il coach è stanco dei suoi atteggiamenti e della mancanza di rispetto e ha deciso di prendere una decisione definitiva. Ecco cos'è successo.

Nel daytime di Amici di mercoledì 7 dicembre è andato in onda un momento molto difficile per Tommy Dali: dopo il provvedimento di Rudy Zerbi, ora, sembra che per lui la situazione si stia ulteriormente complicando, dato che insieme ad altri compagni è uscito senza permesso durante le prove della registrazione della scorsa puntata del programma di Canale 5.

Tommy Dali non riga dritto e Rudy Zerbi passa alle "maniere forti"

Ciò che ha infastidito Zerbi è stato l'atteggiamento noncurante e irrispettoso che molti allievi hanno avuto e continuano ad avere nei confronti dei professori e degli addetti ai lavori all'interno della scuola di Maria De Filippi. In particolare, Tommy Dali non vuole saperne di rigare dritto: non solo Rudy Zerbi lo ha duramente rimproverato per la mancanza di ordine all'interno della casetta, ma gli ha anche lanciato un ultimatum: "Prima di entrare qui hai già provato a sfondare nel mondo della musica e non mi pare sia andata bene. Questa nella scuola è la tua ultima possibilità".

Parole dure, ma che erano servite a Tommy Dali a comprendere che la sua carriera professionale ad Amici era in serio pericolo e poteva sfumare da un momento all'altro. Il cantante sembrava aver chiara la situazione, ma, invece, nella puntata andata in onda domenica 4 dicembre, ha dimostrato, ancora una volta, di non aver compreso nulla di quanto detto dal coach.

Uscendo senza permesso, insieme ad altri allievi, Tommy Dali ha dimostrato di non essere maturo abbastanza e di non aver compreso come comportarsi correttamente. Come punizione per l'ennesima violazione del regolamento, Zerbi ha proposto ai ragazzi due alternative: o rinunciavano alla gara Dardust o alla messa in onda del loro inedito sulle principali piattaforme.

E, dopo che Piccolo G e Rudy Zerbi hanno avuto un confronto in seguito al quale l'allievo ha ricevuto il perdono dal professore e la revoca del provvediemento disciplinare, anche Tommy Dali ha chiesto un confronto al professore, nella speranza di convincerlo ad annullare il provvedimento. L'allievo ha spiegato al coach che molte sue azioni sono dovute a un passato difficile, a situazioni molto particolari vissute in precedenza.

Nonostante, Zerbi abbia apprezzato l'onestà del cantante, non ha ritenuto opportuno revocargli il provvedimento: sembra, infatti, che Tommy Dali abbia violato un gran numero di regole della scuola e abbia sforato con l'uso del cellulare, per un totale di 300 minuti extra. Niente da fare, perciò, a Tommy sarà vietato l'uso del cellulare per un mese, come stabilito dal professore.

