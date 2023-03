Amici 22, tensioni in aumento tra Wax e Aaron in casetta

Gossip TV

Nel daytime di Amici di oggi, venerdì 31 marzo, tra Wax e Aaron sono volate scintille, mentre sale la tensione in casetta sale in vista del Serale.

Il daytime di oggi di Amici è stato caratterizzato da un duro scontro tra Aaron e Wax: l'occasione per litigare è stata la potenziale lista stilata da Cricca di chi eventualmente potrebbe lasciare la scuola di Canale 5 nella terza puntata del Serale in onda domani sera, sabato 1° aprile. Quando Wax ha esordito dicendo che lui non ha mai disfatto la sua valigia da quando è nel talent, Aaron nell'altra stanza si è lasciato andare a una serie di smorfie e versi che hanno mandato su tutte le furie il cantante di Arisa.

Amici 22, Wax contro Aaron: "Non posso volere bene a qualcuno che non mi crede"

Le parole di Wax sulla sua valigia ha provocato la reazione divertita ed esasperata di Aaron, il quale è stato invitato da Wax a dirgli in faccia cosa pensasse. Quando il cantante dell squadra di Rudy Zerbi si è affacciato nella cucina e ha alzato le braccia al cielo, Wax gli si è scagliato contro, mandandolo a quel paese: "Sì, bravo, vattene a f******". Lui mi prende in giro, non io". Anche Cricca gli ha ricordato che è vero che non ha disfatto la valigia, ma nel pomeridiano aveva paura di uscire. Anche Aaron è intervenuto dicendogli:

"Sei una persona intelligente e hai la percezione di cosa accade in casetta, ma non credo che ok la valigia non era disfatta, ma non penso che tu..."

Ma Wax lo interrompe con un lapidario:

"Non posso voler bene a qualcuno che non mi crede mai, zio. Fai sempre gesti dietro, tu mi mandi a quel paese mentalmente. Vabbè a chi frega, domani c'è la puntata e io sto a posto con me stesso."

Ma Aaron insiste, ricordandogli che tra le cose che dice e come si comporta c'è un abisso, evidentemente non è onesto. I due provano a chiarirsi, ma è difficile, dato che come sottolinea Ramon loro due non si stanno simpatici, quindi, non troveranno mai un punto di intesa. Non è la prima volta che i due cantanti arrivano a dirsene di tutti i i colori, soprattutto, a causa dell'atteggiamento tagliente di Wax.

Scopri le ultime news su Amici