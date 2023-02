Amici 22: svelata la data ufficiale della prima puntata del Serale

Gossip TV

La prima puntata del Serale di Amici andrà in onda il prossimo sabato 18 marzo 2023 su Canale 5.

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il Serale della ventiduesima edizione di Amici, il popolare talent show di Maria De Filippi. Come rivelato in anteprima da Fanpage, la prima puntata andrà in onda il prossimo sabato 18 marzo 2023 su Canale 5.

Il Serale di Amici si avvicina: Ecco quando andrà in onda la prima puntata

Manca meno di un mese alla prima puntata del Serale di Amici 22. La fase finale debutterà infatti il prossimo sabato 18 marzo 2023 su Canale 5. Ancora dubbi, invece, sulla finale del talent show di Maria de Filippi come rivelato da Fanpage:

Le puntate del Serale di Amici 2022/2023 dovrebbero essere in totale nove. Ogni sabato sera, in prima serata su Canale 5, gli allievi ammessi alla prima serata dello show regaleranno musica e intrattenimento ai telespettatori: gareggeranno sino alla finale nella speranza di conquistare il titolo di vincitore. La data esatta della finale di Amici non sarebbe ancora chiara: l'ultima puntata del talent show potrebbe andare in onda o domenica 14 maggio – e non sabato 13 maggio per non accavallarsi con la finale dell'Eurovision Song Contest 2023 – oppure sabato 20 maggio 2023.

Stando alle ultime indiscrezioni, nel corso dell'ultima registrazione di Amici sono state assegnate altre maglie. I ragazzi che sono riusciti a passare al Serale sono: Isobel, Ramon Agnelli, Gianmarco Petrelli, Maddalena Svevi, Samu Segreto, Alessio Cavaliere, Mattia Zenzola, Angelina Mango, Wax e Federica Andreani.

