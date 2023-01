Amici 22, sul caso noce moscata arrivano le parole di una fonte vicina ai ragazzi

Gossip TV

Gli eventi della notte di Capodanno all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi hanno portato all'esclusione di uno degli allievi dal programma. A far luce sulla questione arrivano le parole di qualcuno vicino ai ragazzi. Ecco cosa sappiamo.

Le Anticipazioni di Amici hanno rivelato che nella puntata che andrà in onda domenica 15 gennaio ci saranno grossi problemi per gli allievi del talent. La produzione infatti è venuta a conoscenza di un grave episodio che determinerà dei cambiamenti, a cominciare dall'eliminazione di Tommy Dali.

Amici 22, la teoria della noce moscata è vera? Parla la sorella di NDG

Si è trattato sicuramente di un gesto sciocco, ma che ha compromesso il percorso all'interno del talent di Canale5 di alcuni degli allievi: non solo Tommy Dali è stato eliminato, ma anche Valeria lascerà la scuola, dopo aver perso la sfida con Cricca. La cantante ha ammesso di essersi pentita di aver preso parte a questa bravata che le ha fatto perdere il suo sogno.

Su ciò che è successo si sono diffuse diverse ipotesi, ma la più accreditata è quella della noce moscata: secondo fonti vicine al programma alcuni dei ragazzi avrebbero assunto la spezia che, se presa in quantità eccessive, produce effetti allucinogeni. A essere coinvolti sarebbero stati 6 allievi, oltrei ai due citati sopra, anche Wax, Maddalena e NDG. Secondo le ultime notizie diffuse su Twitter a somministrare la spezia sarebbero stati proprio Wax e NDG.

Al momento, la produzione non ha diffuso nessun comunicato ufficiale e la stessa conduttrice Maria De Filippi non ha voluto che fosse diffuso il video in cui veniva rivelato cosa succedeva, la motivazione sarebbe quella di mantenere il rispetto per gli allievi e il pubblico stesso. Sull'indiscrezione di NDG colpevole di aver diffuso la spezia tra gli allievi è intervenuta la sorella del cantante, che con un breve tweet lapidario ha bloccato i commenti:

"Che il genio si faccia avanti e abbia il coraggio di esprimere le sue bugie mettendoci la faccia"

