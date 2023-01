Amici 22 Capodanno gate, lo sfogo dell'allieva eliminata: "Non me lo meritavo"

Gossip TV

Valeria Mancini eliminata da Amici 22 a causa dei "gravi fatti" accaduti a Capodanno: svelata la chat privata.

L'ultima registrazione di Amici ha visto l'eliminazione definitiva dalla scuola di Tommy Dali e Valeria Mancini. Se il giovane cantante ha lasciato il talent show di Maria De Filippi su richiesta del suo professore Rudy Zerbi, l'allieva di Lorella Cuccarini ha perso la sfida contro Cricca, che è così potuto rientrare in gioco.

Valeria Mancini fuori da Amici 22

La ventiduesima edizione di Amici è finita al centro di un vero e proprio polverone mediatico per i "fatti gravissimi" accaduti nella scuola a Capodanno e resi noti durante l'ultima registrazione. Un caso che ha coinvolto ben sei allievi: NDG, Valeria Mancini, Maddalena Svevi, Samu Segreto, Wax e Tommy Dali.

Cosa è realmente successo quella notte ancora non ci è dato saperlo, ma due cantanti sono stati costretti a lasciare definitivamente la scuola di Amici. Stiamo parlando di Tommy Dali e Valeria. Ma non è finita qui perché, come riporta Biccy, sta girando su Twitter una presunta conversazione privata di Instagram in cui si legge la giovane cantante scrivere: "Sappiate che io ero davvero marginale sulla questione, non doveva essere per me quel provvedimento. E non me lo meritavo".

Stando alle anticipazioni, al posto di Valeria è rientrato inaspettatamente Cricca. I ragazzi, quindi, ancora in corsa per il Serale sono: Maddalena, Samu, Vanessa, Megan, Samuel, Mattia ed Eleonora, Gianmarco, Ramon, Isobel, NDG, Angelina, Niveo, Wax, Federica, Jore, Piccolo G e Aaron.

