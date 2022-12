Amici 22, si avvicina il serale, scopriamo chi saranno i giudici

Gossip TV

Il serale di Amici è sempre più imminente e Maria De Filippi ha apportato alcuni cambiamenti nella lista di giudici. Vediamo insieme chi saranno i componenti della giuria per il serale di Amici

La puntata di Amici in onda domenica 18 dicembre sarà l'ultima prima di gennaio, mese in cui inizierà il countdown per il serale. Ma, si vociferano già i primi nomi per la giuria del talent show di Canale 5.

Amici, per il serale chi saranno i giudici?

Dopo due stagioni in cui i giudici fissi per il serale sono stati Stash, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, ma ora sembra che Maria De Filippi abbia deciso di rivoluzionare la giuria e nominarne di nuovi. In particolare, per Stefano De Martino sarebbe stato impossibile una partecipazione, visti i suoi impegni alla Rai, dove registrerà le puntate di Stasera tutto è possibile e anche di Bar Stella.

Uno dei nomi più papabili è Achille Lauro, già ospite nella scorsa puntata di Amici dell'11 dicembre. Anche il nome di Sabrina Ferilli potrebbe essere piuttosto sicuro: l'attrice e Maria De Filippi sono state entrambe giudici a Tu si que vales ed è già un volto famigliare nel talent show di Mediaset. Oltre a loro, la conduttrice potrebbe decidere di richiamare due ex ballerini, molto noti, del programma: Anbeta Toromani e Kleidi Kadiu.

Tuttavia, per il momento, questi sono soltanto rumors, dato che prima del prossimo serale, previsto per marzo 2023 c'è ancora tempo e i ragazzi devono prima conquistarsi il posto da titolare per potervi accedere.

Si prospetta perciò un periodo, dopo Natale, piuttosto complesso, in cui ognuno degli allievi dovrà dare il massimo ed evitare distrazioni. Sarà mai per questo che alcune coppie di questa edizione sono piuttosto traballanti - vedi Piccolo G. e Federica - o hanno deciso di andare ognuna per la sua strada, come Mattia Zenzola e Maddalena Svevi?

