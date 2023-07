Amici 22, Samu Segreto su Maria De Filippi e Beppe Fiorello: "Sono grato a chi ha creduto in me..."

Gossip TV

Intervistato, Samu Segreto ha rivelato cosa pensa di Maria De Filippi e di Beppe Fiorello. Vediamo insieme cosa ha detto!

Ospite da Lorella Cuccarini a Dimmi di Te, Samu Segreto, ex allievo di Amici22, si è raccontato a proposito della sua esperienza nel talent e del rapporto che ha con la conduttrice del programma di Canale5, Maria De Filippi, e Beppe Fiorello, regista del film in cui ha recitato come esordiente.

Amici22, Samu Segreto e il rapporto con Maria De Filippi e Beppe Fiorello

Il ballerino ha svelato quanto sia bello il rapporto con il regista Beppe Fiorello, che l'ha diretto in Stranizza d'amuri, film che segna anche l'esordio alla regia di Fiorello. La storia è ispirata a fatti realmente accaduti: l'amore proibito tra due ragazzi (interpretati da Samu e da Gabrielle Pizzurro), nella Sicilia degli anni '80 e il loro conseguente suicidio d'amore, l'unica scelta per i due giovani che non sopportavano più le angherie e i soprusi subiti. Il film ha ottenuto il plauso del pubblico ed è stato candidato ai Nastri d'Argento 2023, vincendo in due categorie.

Sull'esperienza con Stranizza d'amuri, Samu ha dichiarato:

"Da piccolo ho rinunciato a tante cose per la danza, ma non mi pesa perché amo quello che faccio e penso che sia la definizione di fortuna. Perché sin da piccolo ho trovato quello che voglio fare e spero di farlo per tutta la vita. Sono grato a tutte le persone che hanno creduto in me, a partire dai miei genitori hce non è scontato, i miei isnegnanti e poi la produzione e Maria.Il film è uscito quando io ero nella scuola, non mi aspettavo di ricevere tutto questo successo."

Il ballerino ha anche raccontato quanto sia importante Maria De Filippi per lui e quanto sia stato fondamentale l'averla incontrata:

"Maria è fondamentale, è casa sua [Amici ndr.]. Riesce sempre a dire in maniera dritta le cose giuste che però nei primi momenti possono anche mandare in confusione, ma sono quelle cose che ti fanno crescere. Io la stimo tantissimo per il suo modo di agire e aiutarci a crescere. Amici ti dà la possibilità di vivere mesi come fossero anni di vita."

