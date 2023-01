Gossip TV

Amici 22, Rudy Zerbi si confronta con Federica Andreani: "Hai perso la tua luce, non andrai avanti così"

Nel daytime di Amici andato in onda oggi su Canale 5, Rudy Zerbi ha chiesto un incontro con l'allieva Federica Andreani. Per lui la cantante rischia di non arrivare al serale se non ritrova la sua energia. Ecco cosa ha detto.