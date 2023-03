Amici 22, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini nel mirino di un ex professore della scuola: "Nessuno di loro può..."

Gossip TV

Luca Jurman critica duramente i due professori di canto di Amici 22.

Sabato 1 aprile 2023 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Serale di Amici. Nell'attesa, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini sono finiti nel mirino di Luca Jurman che, in un'intervista rilasciata al settimanale NuovoTv, ha duramente criticato i due professori della ventiduesima edizione del talent show.

Luca Jurman contro Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini

Dopo aver criticato l’uso dell’autotune nella scuola di Amici, Luca Jurman è tornato a commentare le dinamiche del Serale e i suoi protagonisti. Intervistato dal settimanale NuovoTv, l'ex professore del talent show di Maria De Filippi ha attaccato i due coach di canto Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini:

Il problema è che hanno un titolo che non spetta loro. Con Rudy Zerbi siamo stati amici prima che cambiasse per la sua voglia di esposizione mediatica. Purtroppo, nonostante questo, nessuno di loro può indossare il titolo di professore di canto. Ci sono professori di danza come Alessandra Celentano che insegnano la tecnica, ma non mi pare che Lorella o Rudy insegnino tecnica di canto. Arisa non lo so. Credo che nessuno di loro abbia la conoscenza o l’esperienza per andare a fare i docenti in una trasmissione come Amici di Maria, dove si parla di talento e si deve soprattutto insegnare come gestirlo.

Leggi anche Lo sfogo di Maddalena contro la maestra Celentano

Ricordiamo che la terza puntata del Serale di Amici andrà in onda sabato 1 aprile 2023 in prima serata su Canale 5. I ragazzi ancora in gara sono: Wax, Federica Andreani, Aaron, Angelina Mango e Cricca per la categoria ballo; Isobel, Ramon, Maddalena Svevi, Samu, Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere per la categoria ballo.

Scopri le ultime news su Amici.