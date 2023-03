Amici 22, Maddalena Svevi in lacrime dopo il guanto di sfida di Celentano: "Queste sue lettere mi hanno stancato"

Gossip TV

Nel daytime di Amici di oggi, mercoledì 29 marzo, la ballerina Maddalena Svevi ha ricevuto l'ennesimo guanto di sfida da Alessandra Celentano che l'ha messa di nuovo a paragone con Isobel Kinnear, sminuendola. Vediamo insieme cosa è successo.

Anche per la terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, Maddalena Svevi ha ricevuto un nuovo guanto di sfida da parte di Alessandra Celentano e una nuova sfida con Isobel Kinnear. La ballerina ammette di essere stanca di questa situazione, non tanto per la sfida in sé, quanto per le parole che Celenantano le rivolge ogni volta e decide di sfogarsi con il suo coach Emanuel Lo.

Amici 22, Maddalena Svevi in lacrime a causa del guanto di Alessandra Celentano

Nella lettera che accompagnava il guanto di sfida, Celentano ha scritto che per lei Maddalena "svanisce in confronto a Isobel, perché lei è una ballerina più completa e per nulla monoespressiva". Parole che feriscono profondamente la ballerina e la spingono a confrontarsi con Emanuel Lo. Il coach commenta ironico che questo guanto di sfida è una novità (Maddalena ne ha già ricevuti due da Celentano) e le chiede cosa ci sia che la fa star male.

Maddalena rivela che in effetti è stanca delle offese gratuite della Celentano e delle cose che le dice:

"Le cose che mi dice in queste lettere, il modo in cui lo fa, mi affossano. Affossa la mia sicurezza, già ne ho poca, poi anche in casa, mi sento sottovalutata. So che a volte parliamo di chi sarà il prossimo a essere eliminato, chi è forte e meno forte e non ci sono mai recensioni positive su di me. Sento molto il confronto, anche se siamo diverse, non mi sento meno di lei, solo diversa. Però mi fa male"

Emanuel Lo la rassicura dicendole che lei è una brava ballerina e chiunque le dica il contrario mente. Maddalena rivela inoltre che per quanto le faccia male, in realtà questa storia la sta facendo arrabbiare e ha intenzione di mostrare alla Celentano di che pasta è fatta.

