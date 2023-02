Amici 22, Rudy Zerbi contro Piccolo G: "Hai la coda di paglia..."

Gossip TV

Nella puntata di Amici di oggi è andato in onda un duro scontro tra Piccolo G. e il suo coach, Rudy Zerbi. Vediamo insieme cosa è successo.

Nella puntata di Amici di oggi, domenica 12 febbraio, Rudy Zerbi ha fatto entrare un nuovo cantante nella scuola, scatenando un certo panico tra i suoi allievi. In particolare, quando Maria De Filippi chiede a Piccolo G. cosa ne pensa di questa decisione, la risposta del cantante scatena uno scontro con il professore.

Amici 22, l'entrata di un nuovo cantante mette in crisi Piccolo G: è scontro con Rudy Zerbi

L'insegnante ha spiegato che la sua decisione non è una semplice aggiunta, ma una sostituzione, perché vuole schiarirsi le idee prima del Serale. Immediata la reazione preoccupata dei tre allievi: PiCCccolo G., Aaron e Jore, ai quali la conduttrice del programma di Canale 5 ha chiesto di esprimere la propria opinione. Se Jore ha immediatamente detto che per lui qualsiasi decisione prenda Rudy l'accetterà e si metterà in discussione, Piccolo G. è sembrato particolarmente silenzioso.

Piccolo G. è anche arrivato ultimo nella gara di canto, giudicata da Tiziano Ferro, e questo può aver contribuito al suo silenzio. Ma Zerbi non è sembrato convinto e, anzi, ha incalzato l'allievo con una risposta piccata:

"Tu la lingua ce l'hai quando vuoi usarla. Il fatto che non sappia cosa dire, ma ti senta preso in causa, mi sa tanto di coda di paglia."

Il professore ha ulteriormente rimproverato Piccolo G per il suo ultimo posto in classifica, dato che aveva scelto personalmente la canzone e si era lamentato con gli altri compagni delle canzoni che gli venivano assegnate e la produzione aveva lasciato ai ragazzi la possibilità di scegliere da soli le canzoni o affidarsi al team di Canto. E, ovviamente, Piccolo G. aveva deciso di scegliere un brano da solo, risultando però ultimo in classifica.

