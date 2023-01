Amici 22, Rita torna sui social dopo l'eliminazione: "È stata una montagna russa indimenticabile, Niveo tifo per te"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni social della ballerina Rita dopo l'eliminazione da Amici.

La puntata di ieri di Amici 22 è stata davvero difficile per Cricca e Rita. Se l'ormai ex allievo di Lorella Cuccarini ha perso la sfida diretta proposta da Rudy Zerbi, la bravissima ballerina è stata costretta a lasciare definitivamente il talent show per volere della maestra Alessandra Celentano.

Rita torna sui social dopo l'addio ad Amici

Dopo Cricca, anche Rita Danza è stata eliminata da Amici 22. A distanza di alcune ore dalla sua eliminazione dalla scuola, la brava ballerina della ventiduesima edizione del talent show è tornata sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante il suo percorso, dalla maestra Celentano ai ballerini professonisti:

È stata una montagna russa indimenticabile, quella giostra che nonostante gli alti e bassi rifaresti a vita perché allo stesso tempo ti da brividi, gioie ed emozioni inspiegabili. Vivere di danza notte e giorno mi ha permesso di conoscere il mio potenziale, gli stili ai quale posso attingere ma anche ambire. Esco cresciuta e rafforzata sia a livello artistico che umano e per questo ringrazio tutto lo staff, i maestri, i miei compagni che non dimenticherò mai, e voi che da fuori mi avete sempre supportata, incoraggiata nei momenti difficili e continuate a credete in me. Grazie di cuore a Maria per la persona fantastica che si è dimostrata, sempre disponibile e presente per tutti noi, alla maestra Alessandra Celentano che mi ha dato l’opportunità di far parte di tutto questo credendo sempre in me, al maestro Montesso per avermi seguita giorno per giorno ma anche tutti gli altri professionisti...

Leggi anche Lorella Cuccarini scrive a Cricca dopo l'eliminazione ad Amici

Rita ha concluso il suo post dedicando dolci parole d'amore a Niveo:

Porterò tutti questi bei ricordi nel mio cuore per sempre. Forza squadra Cele, vi seguo e vi sostengo sempre. In bocca al lupo amore mio Niveo, tifo per te. Mi manchi ma ti aspetto qui!

Scopri le ultime news su Amici.