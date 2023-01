Amici 22, Lorella Cuccarini scrive a Cricca dopo l'eliminazione: "Io ci sarò sempre, il tempo darà le risposte"

Gossip TV

La dedica social di Lorella Cuccarini a Cricca dopo l'eliminazione dalla scuola di Amici.

L'ultima puntata di Amici 22 ha visto l'addio di Rita Danza e Cricca. Se la brava ballerina è stata eliminata dalla maestra Alessandra Celentano, il giovane cantante ha perso la sfida proposta in studio da Rudy Zerbi ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Nel corso dell'ultima puntata di Amici, andata in onda ieri domenica 8 gennaio 2023 su Canale 5, Cricca è stato costretto ad abbandonare definitivamente la scuola dopo aver perso la sfida. Un'eliminazione davvero inaspettata che ha spiazzato tutti i presenti in studio, tanto che i ragazzi non sono riusciti a trattenere le lacrime.

A distanza di alcune ore dall'eliminazione da Amici, Cricca è tornato sui social per ringraziare tutti per il sostegno e l'affetto ricevuto in questi mesi. Anche Lorella Cuccarini ha deciso di intervenire e pubblicare su Instagram una dolce dedica al suo ormai ex allievo e lanciare una frecciata al collega Zerbi:

Non nascondo che per me la puntata di oggi è stata davvero difficile. Mi dispiace moltissimo per Cricca. Pur rispettando la scelta di Rudy, non la condivido. Ad ogni modo, sono convinta che il cammino di Cricca sia solo cominciato e che fuori possa avere tante belle soddisfazioni. Io ci sarò, anche fuori dalla scuola, come ho sempre fatto con tutti i miei ragazzi. Il tempo dara’ le risposte.

