Amici 22, Ramon e il guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo. Lui reagisce così: "Non voglio farlo"

Nel daytime di oggi continuano i guanti di sfida lanciati dai prof: in questa puntata arriva anche per Ramon una sfida contro Samu sull'hip hop. Ma il ballerino non sembra convinto. Vediamo insieme cosa è successo.