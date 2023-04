Amici 22, Raimondo Todaro sul guanto di sfida di Alessandra Celentano: "Non mi interessa quello che scrive"

Gossip TV

Nel daytime di ieri, mercoledì 26 aprile, Raimondo Todaro ha commentato il guanto di Alessandra Celentano per Mattia Zenzola. Vediamo insieme cosa ha detto.

Durante le scorse puntate del talent di Amici di Maria De Filippi, la maestra Alessandra Celentano ha lanciato a Mattia Zenzola contro Isobel Kinnear su una coreografia di modern con diversi trick che preoccupavano il ballerino. Dato che Mattia era comunque disposto a fare la prova, Celentano ha proposto di fare il guanto senza i trick e ha rilanciato la sfida, suscitando i commenti di Raimondo Todaro.

Amici 22, Raimondo Todaro su Alessandra Celentano: "Non mi interessa cosa ha da dire"

Todaro ha chiesto a Mattia di leggergli la lettera che accompagnava il guanto, ma prima ancora che l'allievo aprisse bocca ha esordito:

"Non mi interessa cosa ha da dire, però dato che a lei i trick non interessano, il guanto lo accettiamo solo se anche Isobel non li farà. L'ho già detto alla produzione. Io voglio che almeno il guanto sia uguale, se non equo. E so che tu comunque sarai bravissimo"

Quando Celentanto ha saputo della richiesta di Todaro, è andata su tutte le furie e ha risposto che non intendeva sminuire il talento di Isobel, in grado di ballare la coreografia trick compresi, mentre i trick li aveva tolti per impedire a Mattia di farsi male. L'allievo ha commentato che per lui era giusto fare una performance alla pari e che avrebbe voluto farlo comunque. Quando ha comunicato la decisione a Todaro, il maestro ha commentato:

"Se accettare una coreografia di modern, a detta di Isobel molto difficile, e chiedere di fare la stessa coreo è una richiesta assurda, allora, alzo le mani. Perché la sfida è impari e non ti propone di fare un guanto che non è neppure equo. Se giudico, devo vedere la stessa cosa. Mi sembra strano che abbia rifiutato, penso che l'abbiamo spiazzata, è l'unica cosa che mi viene in mente. Forse aveva paura che facevi una bella figura. Sono solo parole, ci mancano solo te puntate, non ci pensare più"

