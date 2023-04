Amici 22, il guanto di sfida di Alessandra Celentano mette in crisi Mattia Zenzola

Gossip TV

Durante il daytime di oggi di Amici, Mattia Zenzola ha ricevuto un guanto di sfida da parte della maestra Celentano che l'ha messo in crisi. Vediamo insieme cosa è successo.

Il daytime di Amici di oggi ha mostrato il nuovo guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano a Mattia Zenzola. Una sfida che ha messo in grave difficoltà il ballerino del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 22, Mattia in crisi dopo il guanto di Alessandra Celentano

Il guanto della maestra Celentano criticava la presunta versatitlità di Mattia, definito un latinista discreto dalla prof di ballo più temuta della scuola di Amici. Addirittura, la maestra ha sottolineato che nei passi a due con Benedetta Vari è la ballerina ad oscurarlo e sembra che sia lei a condurre il ballo. Ha perciò deciso di lanciare una sfida in cui Mattia dovrà confrontarsi su un pezzo di modern contro Isobel Kinnear. Dopo aver letto la lettera e aver osservato la coreografia, Mattia è apparso molto demoralizzato:

"Non capisco perché devo dimostrare la mia versatilità, scontrandomi con Isobel sul suo stile. Come faccio? Non è un po' strana come cosa? Ci sono passi che non conosco. Non rifiuterò mai, perché mi sono sempre impegnato in tutte le sfide, però, potrei persino farmi male in certi punti..."

Il ballerino appare così scoraggiato che Maria De Filippi gli fa rivedere la coreografia e Mattia è sempre più confuso e anche se i suoi compagni provano a sostenerlo, si dice davvero preoccupato, perché il modern non è il suo stile e non pensa di essere in grado:

"Non penso che sarò mai all'altezza di Isobel, anche se mi impegno, facendolo a paragone con Isobel, finirebbe male."

Anche la conduttrice interviene nella discussione e chiarisce che Isobel è solo uno strumento per dimostrare che Mattia manca di versatilità. Il ballerino prima di andare a provare dichiara fermamente che lui ci proverà e che sarà la danza a parlare. Ma persino a distanza di ore, continua a ripensarci e non può non analizzare ogni parola della Celentano:

"Anche quel riferimento alla coppia, se non si sanno le cose, se non si sa che nei pezzi di latinoamericano viene valorizzata la ballerina, non ha senso dire queste cose. Voglio parlare con Raimondo, ma a prescindere il guanto lo voglio fare, non mi sono mai tirato indietro."

