Amici 22, Raimondo Todaro si confronta con Samuel: "Non è abbastanza per il Serale..."

Nel primo daytime del 2023 di Amici, allievi e professori iniziano a tirare le somme per il Serale. In particolare, Samuel e Raimondo Todaro hanno un confronto su quale potrebbe essere il futuro del ragazzo. Ecco cosa è successo.

Nel daytime di Amici in onda oggi 9 gennaio su Canale 5, oltre alla commozione per l'eliminazione di Rita e Niveo, è stato anche un momento di riflessione per gli altri allievi, come Samuel.

Amici 22, Samuel chiede un confronto a Raimondo Todaro sul suo futuro

Dall'ultima classifica, il biondo ballerino è risultato ultimo in classifica e questa situazione lo ha reso particolarmente triste. A questo si è aggiunta anche la preoccupazione, dopo l'eliminazione di Rita, che con Niveo si è scambiata un lungo e commovente addio, anche lui potrebbe essere il prossimo a lasciare la scuola.

Deciso a scoprire cosa ne pensa il suo coach, Raimondo Todaro, il ballerino ha chiesto al professore un confronto. Samuel ha deciso di chiedere a Todaro di venire a lezione a osservare i suoi allenamenti, in modo da avere un'opinione più chiara dei suoi punti di forza e di debolezza. Prima di rispondere, Todaro gli rigira la domanda e gli chiede se lui conosce i suoi punti di forza.

Samuel sa di avere un certo controllo del suo corpo, ma ha ancora molto da imparare. Su questo Todaro concorda:

"Se sei qui dentro, è perché hai dei punti di forza. Ma sono i tuoi difetti che non migliorano, come la tua postura. Quando c'è da martellare, fai più fatica. Sei qui per imparare, il potenziale c'è. Però, se ti devo dire che è sufficiente per il Serale, allora no, non ci siamo ancora. Della squadra sei quello più in difficoltà, ma non ho intenzione di sostituirti. Devi tirare fuori il tuo potenziale."

Il professore gli ricorda che in queste settimane lui si è impegnato, proprio perché aveva avuto il terrore di essere eliminato: "Devi allenarti e stare qui come se ogni giorno fosse il tuo ultimo giorno".

Rassicurato, Samuel ritorna dai compagni. Riuscirà a dimostrare il suo potenziale e ottenere un posto per il Serale?

