Amici 22, Raimondo Todaro rivela: "È la mia forza ma anche il mio punto debole"

Gossip TV

Raimondo Todaro rivela retroscena inediti sulla sua storia d'amore con Francesca Tocca.

Stasera, sabato 15 aprile 2023, su Canale 5 andrà in onda quinta puntata del Serale di Amici. Nell'attesa, Raimondo Todaro ha rilasciato un'intervista a Verissimo in cui ha raccontato i suoi esordi nel mondo della danza svelando come ha conosciuto Francesca Tocca.

Raimondo Todaro si racconta a cuore aperto

Raimondo Todaro e Arisa sono i due coach della squadra formata da Mattia Zenzola, Wax e Federica Andreani. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, il professore di Amici 22 ha parlato della sua esperienza televisiva insieme alla cantante nella scuola e raccontato i suoi esordi nel mondo della danza:

Il mio primo campionato italiano l’ho vinto a 9 anni quindi da lì l’ho presa sul serio. Non mi è mai pesato troppo, perché quando fai una cosa con passione non lo vivi male. A fine carriera tiri le somme e pensi di non aver fatto delle cose per la danza. Tipo io non andavo ai compleanni, non andavo a giocare a pallone. Le cose più semplici che sono forse le cose più importanti. Sarò andato in discoteca due volte nella mia vita...

Leggi anche Alessandra Celentano spiazza Isobel e Maddalena

A proposito della sua storia d'amore con la professionista Francesca Tocca, Raimondo ha rivelato:

Francesca l’ho conosciuta ballando. Abbiamo iniziato a ballare insieme quando io avevo 18 anni e lei 16. All’inizio non la sopportavo poi tra una rumba e l’altra ci siamo innamorati. Da parte mia sarebbe troppo facile ed egoistico dire che mi piacerebbe avere un altro figlio, se Francesca vorrà…Jasmine ci dà tanto di amore che non ne sentiamo il bisogno. E’ la mia forza ma anche il mio punto debole. La mia vita dipende da lei. Magari hai una giornata storta, lei ti viene incontro e ti senti meglio. Allo stesso tempo se vedi che lei sta giù, ti senti male anche tu.

Scopri le ultime news su Amici.