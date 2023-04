Amici 22, Alessandra Celentano spiazza Isobel e Maddalena: "Ho deciso di aggiungere una difficoltà al guanto di sfida"

Gossip TV

La maestra Celentano lancia un guanto di sfida particolare alle due ballerine di Amici 22.

In vista della quinta puntata del Serale di Amici 22, che andrà in onda sabato 15 aprile, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di lanciare un guanto di sfida speciale che vedrà sfidarsi Maddalena Svevi e Isobel. Le due ballerine avranno la possibilità di cantare dal vivo durante la loro esibizione.

Il guanto di sfida speciale della maestra Celentano ad Amici

Domani, sabato 15 aprile 2023, su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici. Per l'occasione, Alessandra Celentano ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida tra Maddalena e Isobel: le due ballerine si confronteranno sul musical Chicago, dove il focus sarà tutto incentrato sulla loro personalità e temperamento.

Ma non è finita qui. Nel daytime di ieri di Amici 22, Maddalena e Isobel hanno ricevuto una nuova lettera da parte della Celentano. La maestra ha infatti deciso di aggiungere una difficoltà al guanto di sfida. Oltre a ballare sulle note di "All That Jazz", le due ballerine avranno la possibilità di cantare dal vivo:

Isobel e Maddalena, ho deciso di agigundere una difficoltà al vostro guanto. Vi do la possibilità di poter cantare dal vivo la canzone del musical Chicago, “All that Jazz”, dove appunto ho fatto una coreografia minimal. Avrete l’opportunità di prendere lezioni di canto inerenti al guanto in questione in modo da essere preparate alla performance. Allo stesso tempo, non essendo la vostra categoria il canto, non voglio mettere l’obbligo, ma sarà a vostra discrezione poter scegliere la modalità di eseguire il testo cantandolo dal vivo o semplicemente quella con il lypsinc.

Leggi anche Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 22

Una proposta che ha spiazzato entrambe le ballerine di Amici. Se Isobel ha rivelato di voler provare prima di decidere, Maddalena ha dichiarato di non voler assolutamente cantare dal vivo:

Ovviamente non lo faccio. So di non avere una bella voce e non è quello che voglio fare. Io voglio concentrarmi sul ballo. Quindi no, non lo posso fare. Credo anche che se Isobel lo farà non sarà equo. E' difficile in un tempo così breve, non voglio fare qualcosa di brutto. Non posso ballare così bene se canto anche.

Scopri le ultime news su Amici.