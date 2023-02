Amici 22, Piccolo G. a un passo dall'eliminazione: Rudy Zerbi lo convoca e parla chiaro

Gossip TV

Nel corso del daytime di oggi, martedì 14 dicembre, Rudy Zerbi ha convocato Piccolo G. per un discorso in merito alla sostituzione che attuerà tra i suoi allievi. Per Piccolo si avvicina il momento di lasciare la scuola? Vediamo insieme cosa è successo.

Il daytime di Amici di oggi, martedì 14 febbraio, ha mostrato un confronto tra Rudy Zerbi e Piccolo G, il cantante è stato, infatti convocato dal professore che ha voluto proseguire il discorso iniziato durante la puntata, dove aveva ammesso a sorpresa un nuovo allievo e aveva dichiarato che tra i suoi allievi ci sarebbe stata una sostituzione.

Amici 22, Piccolo G è a rischio?

Piccolo G era rimasto particolarmente turbato dalla notizia, tanto che già in puntata aveva ammesso di sentirsi chiamato in causa, tanto che Zerbi lo aveva accusato di "avere la coda di paglia". In casetta con gli altri ragazzi, Picolo G si era lamentato del trattamento subito, per poi essere chiamato dal suo coach.

Zerbi non ha voluto perdersi in chiacchiere e ha immediatamente affrontato il nocciolo della questione:

"Vorrei che ci togliessimo le maschere, perché tu sei sempre un po'...ondivago. Ho sempre la sensazione che ti faccio una critica e poi rosichi per 7 giorni. Mi piacerebbe parlare a cuore aperto: hai visto che sto facendo delle valutazioni, è entrato un nuovo cantante, sto facendo delle considerazioni."

Il cantante ha provato a difendersi, dicendo che sa benissimo di non stare dando il massimo, ma Zerbi non ha finito e rincara la dose:

"Tu sei capace di cose grandi, meravigliose, ma anche di grandi inciampi. Dato che ho dei dubbi su di te, ora, visto il tuo comportamento, sei tutt'altro che intoccabile. Voglio che sia chiaro"

Zerbi ha poi sottolineato che la sua bravura, tuttavia, non basta, perché Piccolo G non è mai completamente onesto, non dice ciò che pensa e questa sua poca trasparenza, anche dal lato artistico, gli provoca molti dubbi. Il cantante ammette di pensarla diversamente, che secondo lui non meritava ad esempio di essere ultimo in classifica e di essere più forte degli altri ragazzi. Ma a questo il coach lo blocca, lui è dubbioso e vuole andare al Serale con una squadra che sia vincente. L'incontro si conclude con un impasse piuttosto serio: che Piccolo G sia il prossimo allievo a dover lasciare la scuola?

