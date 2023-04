Amici 22, pesce d'aprile organizzato dagli allievi della scuola [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici di oggi, lunedì 3 aprile, è stato mandato in onda il pesce d'aprile organizzato dagli allievi della scuola per il maestro di ballo...e per la maestra di canto. Vediamo insieme cosa è successo!

Nel daytime di Amici di oggi, lunedì 3 aprile, la produzione ha mandato in onda il divertente pesce d'aprile organizzato dagli allievi della scuola ai danni dei maestri di ballo e canto!

Amici 22, pesce d'aprile per i professori!

I ballerini hanno chiesto ai compagni cantanti di prepararsi per il riscaldamento della lezione di danza e così abbiamo Cricca con una sgargiante tuta azzurra e chioma raccolta in un elegante chignon - cortesia di Isobel Kinnear e Ramon - così come anche Angelina Mango e Federica Andreani indossano body e gonnelline scure, mentre Aaron si presenta alla "finta lezione" con il suo ingombrante cappotto... non esattamente l'ideale per balalre! I cantanti ricevono indicazioni da Maddalena Svevi su come comportarsi:

"Entrate e mettetevi alla sbarra, fate finta di essere ballerini, quando il maestro vi vede e vi chiede che state facendo, dite che vi state riscaldando per la lezione!"

Detto fatto: i cantanti, compreso Wax, si presentano in sala prove e prendono la sbarra per posizionarla al centro dello studio, mentre il maestro di ballo è di schiena e non li vede, ma appena si gira e nota i cantanti schierati per la lezione la sua espressione è impagabile. Ma anche gli allievi non riescono a trattenere le risate e la prima a scoppiare è Angelina, seguita anche dagli altri compagni, mentre il maestro commenta che questo è il miglior pesce d'aprile che gli abbiano mai fatto!

Ovviamente, anche i ballerini decidono di mettersi in gioco e si presentano dalla coach di canto "per il riscaldamento vocale!". Davanti all'espressione divertita e perplessa della maestra, Ramon prende la parola ed esordisce con un:

"Ci hanno detto di venire qui per il riscaldamento e di fare così"

Per poi inziare i vocalizzi, o almeno quelli che sembrano passare per tali, scatenando l'ilarità della professoressa. Un momento di serenità e divertimento, dopo le forti emozioni vissute per l'eliminazione di Samu.

