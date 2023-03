Amici 22: Niveo eliminato a un passo dal Serale, le prime dichiarazioni sui social del cantante

Gossip TV

Niveo torna sui social dopo l'eliminazione dalla scuola di Amici: "Finalmente ho una strada da percorrere".

L'ultima puntata del pomeridiano di Amici 22 ha visto l'eliminazione dalla scuola di Benedetta Vari e Niveo. Se la ballerina di latino ha ricevuto una proposta inaspettata da parte di Maria De Filippi, il giovane cantante è stato costretto ad abbandonare il talent show di Canale 5 a un passo dal Serale.

Le prime dichiarazioni social di Niveo dopo l'uscita da Amici

Niveo è stato eliminato da Amici 22 a un passo dal Serale! L'ormai ex allievo di Lorella Cuccarini non ha ricevuto il consenso da parte dei professori della scuola ed è stato costretto a lasciare definitivamente il programma. A poche ore dalla sua eliminazione, il cantante è tornato sui social per fare un bilancio del suo percorso e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi:

Si conclude qui il mio percorso ad Amici, inizia qui la vita vera. questo programma mi ha regalato l’amore,tanti amici, tanta voglia di fare e soprattutto una vita nuova da rincorrere. In questi mesi ho studiato tanto, ho scritto tanto ed ho capito tante cose. Vi dico solo che sto lavorando giorno e notte per farvi ascoltare il mio mondo. Finalmente possiamo scriverci, vederci, sentirci. Finalmente posso esprimermi. Finalmente ho una strada da percorrere e sono felice. Ho belle notizie da darvi grazie di tutto.

Leggi anche Svelate le nuove regole del Serale di Amici

Un percorso impreziosito anche dalla presenza della ballerina Rita. Proprio l'ex allieva della maestra Alessandra Celentano ha commentato il post di ringraziamenti del suo fidanzato dedicandogli dolci parole di stima e affetto:

La tua determinazione e umiltà ti hanno sempre contraddistinto. Fiera e orgogliosa di te! Ora muoviti che abbiamo tanti progetti!!!

Scopri le ultime news su Amici.