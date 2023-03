Amici 22, svelate le nuove regole del Serale e annuncio shock per la prima puntata!

Gossip TV

Il daytime di Amici di oggi, lunedì 13 marzo, ha visto i professori spiegare le nuove regole del Serale e l'annuncio di una notizia che sta già sconvolgendo gli allievi. Vediamo insieme i dettagli!

Il daytime di Amici di oggi, lunedì 13 marzo, si è rivelato ricco di notizie e novità importanti, tutte riguardati la seconda fase del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il Serale, infatti, è ormai imminente e in attesa di vedere i ragazzi sfidarsi tra loro per la vittoria finale, a partire da sabato 18 marzo, i nquesta puntata sono state spiegate le regole della competizione. Ecco cosa sappiamo!

Amici 22, quali sono le regole del Serale?

La produzione e Maria De Filippi hanno svelato le regole del Serale: come per la passata edizione i professori saranno abbinati in modo che in ognu squadra capitino sia ballerini, sia cantanti. Per annunciare le regole, la conduttrice ha riunito tutti insieme gli allievi sulla scalinata e ha comunicato che la produzione ha deciso di abbinare i professori, formando delle coppie, a seconda di preferenze e opinioni espresse durante le precedenti puntate.

Ogni squadra avrà come capitani due professori, così divisi: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e Arisa e Raimondo Todaro. Le varie squadre si sono già riunite per analizzare punti di forza e di debolezza dei rivali, ma a sorpresa è arrivato anche un annuncio shock, qualcosa che ha messo subito in allarme i ragazzi del programma.

Maria De Filippi, infatti, ha annunciato a sorpresa che già nella puntata di sabato 18 marzo ci saranno ben 2 eliminazioni! In realtà, la conduttrice ha parlato di "almeno due", perciò, non è da escludere che gli eliminati potrebbero essere più di due. Le squadre sono state formate e ai rispettivi prof, citati sopra, ecco quali allievi sono stati abbinati:

Rudy Zerbi - Alessandra Celentano: Aaron, Piccolo G., Isobel, Ramon e Gianmarco

Lorella Cuccarini -Emanuel Lo: Angelina, NDG, Cricca, Megan, Samu e Maddalena

Arisa - Raimondo Todaro: Federica, Wax, Alessio e Mattia

I professori, intanto, stanno analizzando le varie debolezze dei diversi allievi e non hanno paura di dire ciò che pensano, rischiando anche di scatenare polemiche e pareri contrari. Nel frattempo, si scaldano i motori per la prima puntata del Serale, sempre più vicina!

