Amici 22, NDG: "Lorella Cuccarini ha creduto in me, il fatto di averla portata all’esasperazione mi ha fatto capire che.."

NDG ricorda la sua esperienza ad Amici e dedica parole di grande affetto a Lorella Cuccarini e Maria De Filippi.

NDG è stato, insieme a Megan Ria, il primo eliminato del Serale di Amici 22. Intervistato da Superguidatv, il giovane cantante e ormai ex allievo di Lorella Cuccarini ha ricordato il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi e commentato il trionfo del latinista Mattia Zenzola.

NDG e le parole su Lorella Cuccarini

In occasione dell'uscita del loro nuovo singolo Miss, Tommy Dali e NDG hanno rilasciato un'intervista a Superguidatv. Dopo aver raccontato come è nata la loro collaborazione, i due giovani cantanti hanno ricordato la loro discussa esperienza nella scuola di Amici 22. Il primo a prendere la parola è stato l'ex allievo di Lorella Cuccarini:

Entrare nella scuola e ottenere la maglia del serale è stata una bella soddisfazione. In quel momento ho avuto un pianto liberatorio perché mi sono venuti in mente alcuni flashback della mia seppur ancora breve carriera. Il momento più brutto invece è coinciso con la visita dei mie genitori. Non li vedevo da tanto tempo e vederli di fronte al plexiglass mi ha commosso.

Durante il suo percorso nella scuola di Amici, il cantante ha ricevuto diversi provvedimenti disciplinari. A tal proposito, NDG ha confessato:

​Lorella ha sempre creduto in me e il fatto di averla portata all’esasperazione mi ha fatto capire che stavo sbagliando qualcosa. Maria mi ha fatto aprire gli occhi in tante situazioni. Da venti anni lei continua a investire e a credere nei giovani dandogli una vetrina importante per potersi esprimere e coltivare il loro talento.

NDG ha infine commentato la vittoria del ballerino Mattia Zenzola affermando:

Mi aspettavo che arrivasse fino alla fine perché ha tanto pubblico che lo segue e gli vuole bene. Io e Tommy tifavamo per Wax perché siamo molto legati a lui e c’è un’amicizia forte. Mattia si è meritato di vincere.

