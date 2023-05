Amici 22, NDG e Tommy Dali insieme per una nuova collaborazione!

Gossip TV

Dopo aver condiviso la scuola di Amici in questa edizione, i due cantanti NDG e Tommy Dali si sono uniti per una nuova collaborazione. Ecco cosa sappiamo!

Nella scuola di Amici, durante questa ventiduesima edizione, alcuni allievi si sono contraddistinti per il loro carattere a volte ribelle e turbolento: non solo Wax, uno dei quattro finalisti di questa stagione 2022/2023, ma anche Tommy Dali e NDG si sono spesso fatti notare per le loro bravate.

Amici 22, NDG e Tommy Dali insieme per un nuovo singolo "Miss"

Tommy Dali, in particolare, è stato tra le "vittime" del famoso noce moscata gate o Capodanno gate, una situazione di cui non è mai stata chiarita la natura, ma che ha generato la furia della produzione e dei professori e ha portato Dali e un'altra delle allieve del talent, Valeria Mancini, appena entrata nella scuola, ad essere eliminati in tronco. NDG, dopo l'uscita del compare di marachelle, sembrava aver ritrovato un maggiore equilibrio ed è arrivato al Serale, venendo poi eliminato in uno dei primi appuntamenti della seconda fase del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

I due, tuttavia, sono rimasti in contatto e dalla loro amicizia nasce anche un sodalizio professionale: è infatti giunta la notizia che NDG e Tommy Dali hanno scritto un singolo insieme, dal titolo Miss. Il pezzo sarà disponibile dal 19 maggio ed è stato curato dall'etichetta Island Records. La canzone è descritta come un brano urban con influenze pop. I due cantanti hanno raccontato del progetto a All Music Italia, da cui sono stati intervistati.

Tommy Dali ha rivelato che il tema della canzone è l'amore, ma un amore malato:

"Miss parla di un amore contraddistinto da sentimenti vissuti al limite, un amore che fa male, che ti cattura, ma che allo stesso tempo non ti lascia libero di farne a meno, come una dipendenza."

Gli fa eco anche NDG, che afferma:

"Miss è una canzone che racconta in modo potente un amore in chiaroscuro, fatto di lacerazioni improvvise ed emozioni fortissime che non permettono di trovare un equilibrio a chi lo prova: è un amore maleo, che causa dolore e disagio, ma al tempo stesso è irrinunciabile e nonostante il male che fa, non se ne può fare a meno."

