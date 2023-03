Amici 22, Michele Bravi ha già i suoi artisti preferiti? Ecco il dettaglio social che non è sfuggito...

Gossip TV

Michele Bravi sarà uno dei giudici del Serale di Amici di quest'anno. Ma il cantante ha già una preferenza per alcuni degli allievi? Ecco il dettaglio sui social che non è sfuggito!

Il Serale di Amici di Maria De Filippi è ormai alle porte: dal 18 marzo su Canale 5 il talent show di Mediaset entrerà nella sua seconda fase e assisteremo a uno show che si rivela già ricco di colpi di scena. I tre giudici del Serale sono stati annunciati e tra di loro c'è il cantante Michele Bravi, i lquale ha già fatto parlare di sé per alcuni movimenti sul suo profilo Instagram che hanno fatto pensare ai fan del programma che abbia già i suoi allievi preferiti.

Amici 22, Michele Bravi ha già i suoi preferiti tra gli allievi?

Oltre a lui, ci saranno come giudici anche Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré, ma è proprio Bravi che sta facendo chiacchierare i fan del programma per un dettaglio social che non è sfuggito a nessuno e che sta facendo ipotizzare che il cantante abbia già delle preferenze ben precise sugli allievi che fanno parte della scuola di Amici. Tra parentesi, dato che le maglie sono state tutte ritirate, scopriremo solo nella puntata di oggi, domenica 12 marzo, chi tra gli allievi andrà al Serale.

Tornando a Michele Bravi, il cantante ha cominciato a seguire su Instagram i profili social di alcuni degli allievi: Federica Andreani, Angelina Mango, Wax e Mattia Zenzola. Questa scelta di seguire solo alcuni tra gli allievi sta facendo molto parlare i fan del programma: è forse un indizio che Bravi abbia già anticipato le sue preferenze?

Ce lo potrà dire solo il suo comportamento al Serale: perciò, non ci resta che attendere il 18 marzo!

Scopri le ultime news su Amici