Amici 22, colpo di scena inaspettato: ritirate tutte le maglie del Serale! Cosa succederà ora?

L'ultima parte del daytime di Amici, andato in onda ieri venerdì 10 marzo, ha mostrato un colpo di scena inaspettato. Tutte le maglie del Serale sono state ritirate. Cosa significa questo? Ecco cosa sappiamo.

Amici 22, il Serale è a rischio?

In casetta è arrivata una comunicazione importante e tutti i ragazzi si sono riuniti per ascoltare cosa la busta (rossa!) contenesse. A leggere il messaggio della produzione è stata Benedetta Vari:

"La produzione, tenuto conto del fatto che solo alcuni professori hanno operato una selezione degli allievi da portare al Serale e che non ci sono maglie del Serale per tutti, ha deciso ufficialmente quanto segue: nel corso della puntata di domenica sarà ritirata la maglia del Serale a chiunque l'ha ottenuta e per determinare chi di voi accederà al Serale di Amici sarà effettuata una selezione attraverso tutti i professori di canto e di ballo, secondo delle modalità che scoprirete in puntata."

La notizia lascia tutti senza parole e mentre qualcuno, come Mattia Zenzola sembra d'accordo con il provvedimento, altri come Alessio Cavaliere o NDG affermano che non è giusto per chi ha già avuto la maglia. Sebbene il provvedimento voglia consentire agli allievi di poter accedere alla seconda fase del talent in maniera equa, alcuni allievi, come Gianmarco Petrelli non possono non rivelare le loro perplessità: "Con tutto il rispetto, ma un Rudy Zerbi cosa può capirne tecnicamente di ballo?".

A questo punto, come ha concluso la discussione Mattia, i ragazzi in puntata dovranno dare il 100% in puntata e dimostrare ciò che sanno fare. Chi riuscirà ad accere al Serale? Si deciderà tutto nella puntata di domani, domenica 11 marzo.

