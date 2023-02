Amici 22, Megan Ria si racconta a Emanuel: "La danza è tutto per me, è come respirare"

Gossip TV

Nel daytime di Amici di oggi, mercoledì 8 febbraio, è andato in onda un commovente momento tra Megan Ria ed Emanuel Lo: la ballerina, infatti, ha deciso di confidarsi con il suo nuovo maestro e gli ha raccontato alcuni dettagli della sua vita. Vediamo insieme cosa ha detto.

Amici 22, Megan Ria si confida con Emanuel Lo

La ballerina nella puntata di domenica 5 febbraio ha rivelato di voler cambiare insegnante, scatenando il fastidio di Raimondo Todaro, il quale, tuttavia, ha acconsentito al cambio e così Megan è passata nel team di Emanuel Lo. Con quest'ultimo si è incontrata in un secondo momento, mandato in onda oggi, in modo che il coach avesse modo di conoscerla. Il professore le ha chiesto cosa fosse per lei la danza e Megan si è lasciata andare a una confessione molto sentita e personale:

"Dopo l'amore per me stessa, viene la danza, per me è una necessità, come respirare. Ballare mi ha salvato la vita, la mia famiglia era molto povera, i miei genitori avevano problemi economici e anche tra di loro e mio padre non voleva che ballassi, ma mia madre invece voleva che continuassi a credere nel mio sogno, così, svolgeva lavori di ogni tipo, anche molto massacranti, per permettermi di continuare a ballare. Abbiamo avuto tante difficoltà, ci mancava la luce a casa a, avevamo diverse difficoltà, ma lei non ha mai voluto che smettessi."

Emanuel Lo è rimasto molto colpito e ha notato come al nominare la madre, Megan avesse gli occhi che brillavano: la ballerina ha ammesso che oltre a considerarla sua madre, per lei è anche un'amica e che l'amore che la madre ha avuto per lei e suo fratello le ha permesso di raggiungere il suo sogno. La ballerina ha anche ammesso che ancora fa fatica a credere di poter essere ad Amici e che se un domani potrà guadagnare con il suo lavoro di ballerina, farà in modo di dare a sua madre la vita che merita.

Nel suo passato, Megan si è esibita in diversi spettacoli e programmi, in cui però non era il suo talento a emergere, ma solo la sua bellezza. Solo ad Amici ha capito che il suo sogno era ancora possibile e che vuole continuare a studiare, perché non vuole accontentarsi di ciò che ha. Il professore è rimasto colpito dal suo discorso e le dice che da questo momento lei deve concentrarsi sul suo percorso e dovrà solo ballare, perché è ciò che le riesce davvero bene, ma dovrà imparare a comunicare anche questo suo lato più fragile, perché solo così il pubblico la apprezzerà davvero.

