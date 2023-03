Amici 22, Megan Ria in preda allo sconforto: riuscirà ad accedere al Serale?

Gossip TV

Durante il daytime di oggi di Amici, Megan Ria è apparsa molto scoraggiata e si è lasciata andare a un lungo sfogo. Vediamo insieme cosa è successo.

Nel daytime di oggi, giovedì 9 marzo, ad Amici la ballerina Megan Ria ha avuto un difficile momento di sconforto, a causa delle sue insicurezze e dell'incertezza del suo percorso, in vista del Serale.

Amici 22, Megan Ria sconfortata, cosa succede?

La ballerina era restia anche a confidarsi con Gianmarco Petrelli, con cui ha una relazione all'interno della scuola di Canale 5. Dopo una prima verifica, Megan ha avvertito che le cose non erano andate per il meglio e si è sentita così molto sconfortata. Gli ultimi mesi non sono stai facili per la ballerina, dato che solo qualche settimana fa ha chiesto di cambiare professore, entrando nella squadra di Emanuel Lo e abbandonando così il team di Raimondo Todaro, da cui - ha rivelato Megan - non si sentiva per nulla valorizzata.

Tuttavia, nonostante il cambio, la ballerina ha avvertito che il suo percorso non sta andando dove vorrebbe e in vista dell'imminente fase due del talent di Maria De Filippi non sa cosa pensare. Scoraggiata, la ballerina ha allontanato anche Gianmarco, che invece è corso subito in soccorso della sua ragazza:

"Cosa è successo? Non dirmi niente, 0 compassione, voglio solo sapere cosa ti è successo, è interesse. Dimmi tutto. Tu sei umana, non sei una macchina, quindi, capitano momenti così"

La ballerina ha ammesso che il suo sconforto è dovuto al fatto che l'interrogazione non è andata come avrebbe voluto e che ora non sa cosa l'aspetta. Riuscirà Megan a superare questo momento e a ottenere il via libera per il Serale?

