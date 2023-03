Amici, ex storica allieva del programma è in dolce attesa: scopriamo di chi si tratta!

Gossip TV

Un'ex storica allieva del programma di Amici di Maria De Filippi ha rivelato di essere in dolce attesa: scopriamo insieme i dettagli!

Una storica ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha rivelato di essere in dolce attesa del secondo figlio. L'allieva in questione è diventata una grande ballerina e ha deciso di condividere il dolce annuncio con i suoi fan!

Amici, secondo figlio in arrivo per una ballerina storica del programma

I fan del talent di Canale 5 si ricorderanno sicuramente di Francesca Dugarte: la ballerina dopo aver preso parte al talent show di Mediaset è stata lanciata nel mondo della danza ed è diventata una ballerina professionista, entrando in prestigiose compagnie straniere, come la Washington Ballet negli USA. Negli Stati Uniti la sua carriera l'ha portata a lavorare nei teatri più noti e ad affermarsi come grande artista, fino a incontrare nella Ballet Met il ballerino Jonathan Jordan a cui si è legata.

La coppia si è sposata nel 2019 e a marzo 2020 Dugarte ha dato alla luce il suo primo figlio, Alexander. A ottobre 2022, la ballerina aveva annunciato ai fan di aver perso un figlio, un doloroso avvenimento che aveva devastato la sua vita. Tuttavia, solo qualche ora fa, Dugarte e il marito hanno rivelato ai fan la lieta notizia: sono in attesa del secondo figlio.

Francesca Dugarte ha pubblicato sui social un post dove ha condiviso la foto del primo figlio per rivelare la lieta notizia:

"Baby Jordan 2 in arrivo! Settembre 2023, Alexander è così emozionato di essere un fratello maggiore. Siamo entusiasti!"

Tanti i messaggi di augurio e di felicitazione per la ballerina, anche da parte di altri ex allievi del talent.

