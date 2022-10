Amici 22: Mattia Zenzola viene sbugiardato dalla costumista del talent show, la reazione di Alessandra Celentano

Gossip TV

La costumista di Amici 22 contro Mattia Zenzola: "Stai mettendo in dubbio il mio lavoro, mi hai detto che ti saresti preso la responsabilità di questa tua decisione".

Mattia Zenzola nei guai ad Amici. La maestra Alessandra Celentano ha deciso di punire il ballerino per non aver indossato i pantaloni previsti per l'esibizione della puntata di domenica e confrontarsi telefonicamente con la costumista del talent show di Maria De Filippi, la quale ha sbugiardato l'allievo.

Mattia Zenzola nei guai ad Amici, arriva la punizione di Alessandra Celentano

Nel daytime di ieri di Amici 22, la maestra Celentano ha convocato Mattia Zenzola in sala per comunicargli l'arrivo di una severa punizione. Il motivo? La decisione di lui di non indossare in puntata i pantaloni previsti per la coreografia. Per chiarire meglio la situazione, la professoressa di danza ha voluto chiamare la costumista Giulia che, senza mezzi termini, ha sbugiardato l'allievo di Raimondo Todaro:

Gliel’ho detto sia in prova costume che in prova spazi, gliel’ho fatto dire anche dalla produzione. Me l’ha detto anche lui stesso che quel pantalone non l’avrebbe voluto mettere, ma io gli ho risposto che erano le direttive e che avrebbe dovuto metterlo [...] La verità è che mi hai detto che ti saresti preso la responsabilità di questa tua decisione ed io più di una volta ti ho detto che i pantaloni che ti avevo fatto io erano obbligatori. Non puoi dire che noi non te lo abbiamo detto perché stai mettendo in dubbio il mio lavoro e di tutto il team che c’è dietro. Io sono stata chiarissima sempre e mi sono ripetuta.

Leggi anche Christian Stefanelli commenta la nuova coppia di Amici 22

Mattia ha cercato in tutti i modi di difendersi e chiarire la sua posizione non convincendo però la maestra Celentano. Alessandra, infatti, ha deciso di chiudere la questione punendo il ballerino di Amici:

Quel pantalone l’ho fatto fare appositamente per te sul modello di Umberto. Non puoi dire che non vi siete capiti! Hai detto che non vi siete capiti perché c’è stata una comunicazione non chiara. Fai pace con la tua risposta altrimenti sembri o stupidino o parafondello. La famosa sanzione sarà questa: dovrai scrivere un tema intitolato "La sanzione". Io capirò, attraverso il tema, che cosa hai capito.

Scopri le ultime news su Amici.