Amici 22, Mattia Zenzola sui commenti dei giornalisti: "Non sono d'accordo con quello che dicono..."

Nel daytime di Amici di oggi, giovedì 13 aprile, i ballerini hanno ascoltato i giudizi dei giornalisti sul loro lavoro e tra loro Mattia Zenzola ha commentato alcuni giudizi che gli sono stati rivolti. Vediamo insieme cosa ha detto.

Il daytime di Amici di Maria De Filippi di oggi, giovedì 13 aprile, ha visto i ballerini alle prese con i giudizi dei giornalisti: oltre alle parole entusiaste su Isobel Kinnear, il pubblico ha potuto udire anche i giudizi leggermente più tiepidi su Mattia Zenzola. E il ballerino di Raimondo Todaro non ha perso occasione per far sentire la propria opinione sui giudizi che gli sono stati rivolti.

Amici 22, Mattia Zenzola risponde alle critiche dei giornalisti

mentre una delle critiche sottolineava la crescita del ballerino, evidenziando quanto anche "le sgridate della Maestra Celentano" fossero servite a spronarlo, con Mattia che affermava che era vero che i numerosi scontri con la Celentano l'abbiano aiutato a migliorare e a scoprire anche degli aspetti su se stesso, di cui non era neppure consapevole, altri giornalisti hanno criticato i movimenti di Zenzola, che ha letto:

"Lancia le gambe qua e là e ti aspetti che da un momento all'altro entri Natalia Titova con le sue facce da jive. Con Unchained my heart si "slatinizza" un minimo e finalamente è energico."

Su queste parole, Mattia si sofferma molto e afferma che grazie anche Benedetta Vari con cui balla sta imparando molte nuove tecniche e si esercita anche nelle prese e in altre situazioni:

"Sul lancia le gambe qua e là lo accetto da un occhio non tecnico, però non penso che sia così, non sono d'accordo, penso comunque di fare il mio e di farlo bene. Ma rispetto il parere"

Rispetto a Wax, che la settimana scorsa aveva lanciato parole ingiuriose contro i giornalisti, Mattia si è dimostrato più pacato nell'esprimere la sua opinione, dimostrando che il percorso nella scuola gli ha permesso di crescere e maturare anche dal punto di vista caratteriale.

