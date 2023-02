Amici 22, Mattia Zenzola si mostra insicuro, ma Maria De Filippi lo rassicura e lo consola

Gossip TV

Nel corso del daytime di Amici di ieri, giovedì 2 febbraio, Mattia Zenzola ha espresso le sue insicurezze durante la gara di ballo con il televoto, ma per fortuna c'era la conduttrice Maria De Filippi a rassicurarlo. Vediamo insieme cosa è successo.

Nel daytime di Amici, in onda su Canale 5 ieri 2 febbraio, è andata in onda la gara di ballo degli allievi del talent, un ulteriore strumento introdotto di recente, che permetterà ai professori di avere un altro elemento per giudicare i ragazzi in vista del Serale.

Amici 22, Mattia Zenzola e le sue insicurezze: per fortuna, c'è Maria De Filippi a rassicurarlo

Il primo a esibirsi nella gara è stato Mattia Zenzola: il ballerino si è presentato con una tuta viola e le immancabili scarpe da ballo, perché si stava allenando nella sala studio quando è stato convocato per l'esibizione. La conduttrice Maria De Filippi, in collegamento con lo studio, si è complimentata con l'allievo per il suo nuovo look:

"Vedo che oggi ti sei vestito in maniera diversa. Stai bene in tuta, ma davvero!"

L'allievo, che già in passato ha mostrato di avere numerose insicurezze, si è imbarazzato, tanto da chiedere conferma se davvero il nuovo look gli donasse: "Avevo paura a vestirmi così, non pensavo che fosse molto formale". Mattia si è poi esibito in un samba, il ballo latino che ama di più e in cui si sente più a suo agio. Quando la conduttrice ha scherzato, dicendogli che non poteva sorridere perché non c'era il pubblico, il ballerino ha esclamato: "Però posso guardare la telecamera e fingere che mi stiano guardando", con un tono così innocente che la conduttrice non ha trattenuto una piccola risata divertita.

La sua esibizione ha mostrato tutta la passione e potenza nel latino, sua specialità, in cui però non sempre ha occasione di mostrarsi. Quando a fine esibizione Maria De Filippi gli ha chiesto com'era andata, Mattia ha mostrato di nuovo la sua insicurezza, rispondendo con un laconico:

"Poteva andare meglio"

Al che la conduttrice ha esclamato: "Mattia, ma per te può sempre andare meglio!". L'allievo ha però chiesto a Maria come fosse sembrata a lei la coreografia, perché è molto importante la sua opinione per lui. De Filippi ha ammesso di non essere un'esperta di latino, ma che a lei era sembrata una bella esibizione. Con questa risposta, Mattia si è aperto in un sorriso e ha esclamato felice:"Va bene, allora sono contento".

Questa non è la prima volta che Maria De Filippi e Mattia Zenzola hanno una chiacchierata così: l'allievo è molto insicuro e spesso la conduttrice lo ha rassicurato, ricordandogli il suo valore. Inoltre, quando la storia con Maddalena Svevi è naufragata, Maria gli ha dispensato diversi consigli e anche in quell'occasione, il ballerino ha dimostrato di avere in grande considerazione l'opinione della padrona di casa. La sua figura è diventata ancora più importante per Mattia, soprattutto da quando Raimondo Todaro, il suo coach di ballo, sembra essersi allontanato da lui.

Scopri le ultime news su Amici