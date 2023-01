Amici 22, Mattia Zenzola prova a scusarsi con Raimondo Todaro, ma il professore non ci sta: "Mi fai cadere le braccia, così"

Gossip TV

Mattia Zenzola e il suo maestro Raimondo Todaro hanno avuto un duro scontro durante uno degli ultimi daytime di Amici. Dispiaciuto, l'allievo ha cercato un chiarimento con il professore. Ecco cosa è successo.

Nel corso di uno degli ultimi daytime di Amici abbiamo assistito a un duro scontro tra Raimondo Todaro e Mattia Zenzola. Il coach si è sentito molto deluso da un atteggiamento dell'allievo, che ha chiesto consiglio alla maestra Celentano, non chiedendo prima a lui e concentrandosi su aspetti minori della sua performance.

Amici 22, Mattia in lacrime per Raimondo Todaro

Mattia Zenzola ha vissuto in maniera molto negativa le parole dure del suo professore: si è sfogato con Megan e Ramon ma non è riuscito a stare meglio, così ha cercato un confronto con il suo professore. Il colloquio telefonico è stato molto teso ed è iniziato con le scuse di Mattia:

"Ti volevo chiamare perché non riesco a stare in questa situazione, non mi piace essere lasciato allo sbando, che non mi consideri più, mi fa star male. Perché lo sai quanto ci tengo, ti prego dimmi qualcosa."

Todaro è stato molto onesto, ma anche distaccato nella sua risposta:

"Fino a un'ora fa ero lì, non è che non ti seguo, ti osservo e penso che hai un grandissimo talento, puoi fare di più, ma devi sistemare la tua testa. Se ci sono cose che fai che non mi piacciono, te le dico, ma te le dico per il tuo bene."

L'allievo si scusa di nuovo, perché non pensava di mancargli di rispetto chiedendo un parere alla maestra Celentano, ma continua a non vederla come una mancanza di rispetto. Queste parole scatenano il fastidio di Todaro, che sbotta:

"Mi fai cadere le braccia così. Se mi dici queste cose, allora non possiamo andare avanti. Non mi segui in pratica, quando ti vedo ballare in puntata, non sono felice, perché stai dando importanza a cose secondarie come i bracciali e i jeans. Tu non ti ricordavi nemmeno la prima lezione che ti ho fatto."

Quando l'allievo ribatte che non è così, Todaro lo mette alla prova con una domanda sul ritmo, ma il ragazzo sbaglia alla grande. Il coach è molto deluso e non lo nasconde:

"Mi stai prosciugando, pensavo che mi volessi chiedere scusa, ma non hai capito. Ci vediamo domani a lezione."

Con questo saluto gelido, la telefonata si chiude e Mattia è punto e a capo.

