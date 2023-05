Amici 22, Mattia Zenzola e Raimondo Todaro insieme in un video su TikTok

Gossip TV

Dopo l'esperienza ad Amici, Mattia Zenzola e il suo maestro Raimondo Todaro sono tornati a ballare insieme in un video su TikTok!

La finale di Amici è andata in onda il 14 maggio su Canale5, 2 e regalando agli spettatori il trionfo di Mattia Zenzola.

Amici 22, Mattia e Raimondo in un video insieme su TikTok

Di Mattia è stato sicuramente orgoglioso il suo coach, Raimondo Todaro, che fin da quando il ballerino ha dovuto abbandonare il programma l'anno scorso per un infortunio, non ha mai smesso di credere in lui: nonostante in molte occasioni si siano scontrati, Raimondo ha sempre saputo che Mattia avrebbe dimostrato a tutti di che pasta è fatto.

Lo testimoniano anche i post pubblicati, in cui il maestro di ballo ha rivolto delle dolci parole al suo allievo e non ha mancato di lanciare una stoccata a chi, invece, ha sempre sostenuto che Mattia non meritasse quella vittoria. Il maestro gli ha anche chiesto scusa, prima della finale, perché in molte occasioni ha sgridato Mattia per la sua cocciutaggine nel non voler ascoltare i consigli dei suoi maestri:

"Il giorno prima della finale gli ho chiesto scusa per averlo sgridato tante volte. Però in quel momento per me era la cosa giusta da fare per alzare quella coppa, quindi, se tornassi indietro lo rifarei."

Ora, maestro e allievo si ritrovano insieme a ballare in un divertente video su TikTok, dimostrando che la loro complicità continua anche al di fuori della scuola di Canale5 di Maria De Filippi.

